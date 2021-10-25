Названы шесть полезных кофейных привычек для похудения

Медики рассказали о шести кофейных привычках, которые могут помочь похудеть. Многие люди не представляют жизни без данного напитка. В связи с этим врачи рассказали, как привычка его пить может улучшить здоровье.

Изначально нужно отказаться от добавления сахара в кофе. В среднем в день данного продукта при рационе, рассчитанном на 2000 калорий, можно съедать не более 50 граммов. В одной столовой ложке сахара содержится 12,5 граммов. Это очень большая доля, исходя из рекомендованной нормы. Если он постоянно превышается, то человек поправляется.

Нужно привыкнуть пить черный кофе. Важно отказаться от добавления сливок и цельного молока. Если в напитке присутствуют эти продукты, то увеличивается количество жира и калорий.

В кофе можно добавлять ложку пептидов коллагена. Основной причиной набора веса является переедание. Ключ к решению проблемы – ощущение сытости. Важно есть здоровую пищу, употреблять напитки с достаточным количество питательных веществ и белка, чтобы отсутствовал соблазн съесть вредные продукты. Если человек добавит в кофе коллагеновые пептиды, то получит заряд энергии.

Нельзя пить кофе вместо еды. Напиток может быть естественным средством подавления аппетита, но диетологи предостерегают не делать такую замену. Пропуск основного приема пищи негативно отражается на метаболизме. К тому же в течение дня человек может начать переедать.

Во второй половине дня лучше пить кофе без кофеина. Тогда получится сохранить здоровый сон. Кофеин, в свою очередь, сказывается на ночном отдыхе, в результате на утро человек может себя чувствовать полностью «разбитым».

Чтобы кофе помог в достижении целей относительно похудения, важно высыпаться. Заряд энергии, который человек получает от кофе, может скрыть тот факт, что ему не хватает сна. Без достаточного количества ночного отдыха человек начинает переедать.

Источник: www.mk.ru