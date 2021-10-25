Немецкий профессор рассказал, как долго человек с COVID-19 может заражать окружающих
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Стало известно, как долго человек с COVID-19 может заражать окружающих. Этой информацией поделился немецкий профессор Лейф Эрик Сандер.
Заражаются в основном в первые дни острой фазы болезни. Человек, переносящий COVID-19 в тяжелой форме и имеющий ослабленный иммунитет, может распространять частицы «живого» вируса в течение довольно длительного периода.
Если говорить о людях с коронавирусом, протекающем в средней и легкой форме, то они заразны в течение первых десяти дней. Именно в данный период присутствует риск подхватить болезнь. Спустя данное время активность вируса значительно падает.
Наблюдения показывают, что человек с COVID-19 может заражать других с первого дня болезни. Причем, сам зараженный может не чувствовать никакой симптоматики от трех дней до двух недель.
Профессор назвал проведение ПЦР-тестов не самым лучшим способом в определении заразности пациента. Все дело в том, что РНК вируса может очень долго сохраняться в организме человека.
Источник: tuapsevesti.ru
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