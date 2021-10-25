Регина Тодоренко заявила об уходе из Instagram

Блогер и телеведущая Регина Тодоренко пояснила о своем решение уйти из социальной сети Instagram. В то же время она призвала фолловеров не переживать за нее.

Неожиданное заявление Регина Тодоренко сделала в разделе «Истории». По ее словам, пришло время покинуть Instagram. Супруга Влада Топалова отметила, что у нее все хорошо.

Регина Тодоренко очень активно вела свой блог. Она часто публиковала семейные снимки и делилась кадрами из путешествий. Фанаты удивились, что блогер приняла такое решение.

Пока не сообщается, что подтолкнуло Регину Тодоренко уйти из социальной сети. Некоторые подумали, что у блогера просто нет времени на Instagram из-за большого количества работы. Супруга Влада Топалова занята на съемках нескольких телепроектов, к тому же у нее вышел большой онлайн-курс.



Изображение взято с: Instagram @reginatodorenko

Напомним, что уже три года Регина Тодоренко состоит в браке с певцом Владом Топаловым. Пара оформила отношения в одном из столичных ЗАГСов, уже через два месяца ведущая подарила супругу сына Майкла. Через полгода после рождения ребенка пара сыграла свадьбу в Италии, где собрала самых родных и близких людей, пишет портал «Слово и дело».