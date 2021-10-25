Минтруд разъяснил порядок единовременных выплат блокадникам

Около 77 тыс. пенсионеров, проживавших в блокадном Ленинграде, а также награжденные медалью «За оборону Ленинграда» получат единовременную выплату в размере 50 тыс. рублей, сообщил министр труда и соцзащиты Антон Котяков.

«Указом президента в связи с 80-й годовщиной открытия Дороги жизни установлена единовременная выплата. Размер выплаты составит 50 тыс. рублей», – цитирует ТАСС Котякова.

Котяков уточнил, что средства получит порядка 77 тыс. граждан, их выплатят в ноябре одновременно с пенсией. Министр напомнил, что эти средства, в соответствии указом президента, получат граждане, награжденные медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда», постоянно проживающие на территории России, Латвии, Литвы, Эстонии, Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья.

Напомним, президент Владимир Путин предложил единовременно выплатить 50 тыс. рублей блокадникам и награжденным за оборону Ленинграда, на эти цели правительство выделит около 4 млрд рублей.