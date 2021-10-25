 

После матча «Зенит» – «Спартак» в полицию попали пятеро болельщиков

25.10.2021, 12:34, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинПятеро зрителей футбольного матча «Зенит» – «Спартак» в Петербурге доставлены в полицию и привлечены к административной ответственности за нарушение общественного порядка, сообщили в региональном ГУ МВД.

«По завершении футбольного матча пятеро зрителей были доставлены в отдел полиции за нарушение общественного порядка. В отношении двоих граждан были составлены административные протоколы по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), после чего они были отпущены», – передает РИА Новости сообщение ведомства.

В отношении остальных троих болельщиков ведется административное разбирательство.

«За медицинской помощью никто из доставленных не обращался, жалоб на полицию не поступало», – добавили в полиции.

Напомним, футбольный матч 12-го тура Российской премьер-лиги между «Зенитом» и «Спартаком» завершился в Санкт-Петербурге победой хозяев поля со счетом 7:1. «Спартак» потерпел самое крупное поражение в истории национального первенства и одно из крупнейших в истории клуба вообще (в 2017 году московский клуб проиграл «Ливерпулю» 0:7).



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