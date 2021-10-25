 

“Слуга народа” не отчиталась о расходах на всеукраинский опрос Зеленского – КИУ

25.10.2021, 12:30, Новости дня
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“18 октября в ответе на запрос Комитета избирателей в “Слуге народа” сообщили, что “подготовка отчета партии находится в процессе формирования”. Год назад политсила заявляла, что профинансирует президентское опросы и отобразит все расходы в финансовом отчете, который подается в НАПК (Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции,– “ГОРДОН”). Соответствующий отчет до сих пор не был подан”, – подчеркнули в КИУ.

Формально непредоставление финансового отчета партии не противоречит действующему законодательству. В апреле 2020 года Рада приняла изменения в закон о политических партиях, которые дали им легальные механизмы для непредставление отчетов. В частности, документом предусмотрено, что отчеты партий об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера должны быть представлены после окончания в Украине карантина.

Последний отчет “Слуга народа” подала в третьем квартале 2020 года, в 2021-м – ни одного отчета.

“По оценке КИУ, сейчас не существует объективных причин для отсрочки подачи финансовой отчетности. Комитет избирателей Украины призывает Верховную Раду безотлагательно внести изменения в закон “О политических партиях в Украине” и вернуть нормы по отчетности политических партий”, – заявили в комитете.

https://www.facebook.com/cvu.ngo/posts/6277930108915359

 

Контекст:

Опрос “Пять вопросов от президента” провели в день местных выборов 25 октября 2020 года. 

Украинцам предложили ответить на “пять важных вопросов” от Зеленского:

Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных размерах?
Поддерживаете ли вы создание на Донбассе свободной экономической зоны?
Нужно ли сократить Верховную Раду Украины до 300 народных депутатов?
Поддерживаете ли вы легализацию медицинского каннабиса для уменьшения боли у тяжелобольных?
Нужно ли Украине на международном уровне поднять вопрос о применении гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом?

26 октября партия презентовала результаты опроса после анализа 74% анкет. Наибольшую поддержку респондентов получил вопрос о сокращении численности народных депутатов до 300: за – 89,6%, против – 7,12%.

5 ноября в комментарии изданию “ГОРДОН” заместитель главы фракции “Слуга народа” в Верховной Раде Евгения Кравчук заявляла, что окончательные результаты опроса должны обнародовать с 9-го по 15 ноября. 10 ноября глава партии “Слуга народа” Александр Корниенко сказал, что это сделают после официального объявления результатов местных выборов. Однако данные так и не обнародовали.

Финансировала исследование партия “Слуга народа”, организацией и проведением опроса занималась компания “Зе медиа”. Предварительно Корниенко говорил, что бюджет опроса составил примерно 30 млн грн. Окончательную сумму в партии отказались назвать. 

Офис президента подчеркивал, что результаты опроса не будут иметь юридических последствий.

25 октября стало известно, что в исследовании участвовали в том числе несовершеннолетние волонтеры (омбудсмен Людмила Денисова говорила, что это правомерно, если родители детей дали согласие). Активист Сергей Стерненко заявил, что смог проголосовать в опросе пять раз.

Корниенко 9 марта 2021 года в интервью hromadske сказал, что окончательные результаты всеукраинского опроса будут опубликованы в период сдачи финансовой отчетности партии.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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