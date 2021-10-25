 

“Food-эротика 18+”. Клопотенко рассказал, как есть замороженную жимолость, и обсосал пальцы

25.10.2021, 12:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Жимолость звучит так, будто от ее поедания молодеете. Если мое предположение верно, то я запустил в своем организме мощный процесс омоложения, съев 3 кг пюре из этой ягоды. То есть к концу недели я дойду до вида младенца”, – написал он.

Клопотенко отметил, что ягоды в виде замороженного пюре, предварительно отделенные от кожуры и косточек, – идеальный вариант для холодного времени года.

“[Пюре] Можно добавить в десерты, совместить с медом и полить овсянку или йогурт. Можно добавить соль и винный уксус и получить соус. Можно смешать с сахаром, имбирем и водой, и получится лимонад”, – заявил он.

В ролике кулинар слизал пюре с ладони и обсосал пальцы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Ievgen Klopotenko (@klopotenko)

“Ну, прямо food-эротика 18+”, – отметила подписчица na_tasha315.

Контекст:

В 2015 году Клопотенко стал победителем пятого сезона кулинарного проекта “МастерШеф” на канале СТБ. После победы в шоу телеканал пригласил шеф-повара в качестве эксперта в несколько телевизионных проектов.

Клопотенко является сооснователем социального проекта Cult Food, цель которого – изменение культуры питания.

20 апреля 2021 года он вошел в список людей, которые влияют на будущее мировой гастрономии 50 Next, представленный The World’s 50 Best Restaurants.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

27.08 / Бутусов: Летом в РФ разбилось 10 самолетов и вертолетов – больше, чем в любой другой стране мира. Это говорит о системных проблемах российской авиации

07.07 / «Трагическая случайность» — вратарь НХЛ стал новой жертвой неисправных фейерверков

02.10 / “Носите маску”. Байден получил отрицательный результат теста на COVID-19

01.01 / Стало известно об увольнении главы ГИБДД Москвы

24.05 / Кабмин Украины рассмотрит вариант запрета полетов украинских авиакомпаний над Беларусью – СМИ

16.02 / На Луне обнаружен гигантский осколок неизвестного происхождения

26.09 / Полуголая девушка выпала из окна во время секса на Тайване

13.09 / Взрыв произошел в жилом доме в Приморье

03.01 / В ЮАР заявили о переговорах с Россией о вакцинации «Спутником V»

26.09 / Разработчик «Новичка» оценил видео с криками Навального после «отравления»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика