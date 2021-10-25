Slavia рассказала, какие на самом деле отношения были у ее экс-супруга Dzidzio c Цибульской

“Как так вышло, что никто ни на кого не обижен? Ни вы за то, что Михаил поставил точку в ваших отношениях, ни Михаил за то, что вы его подозреваете в супружеских изменах?” – спросила Осадчая.

“На самом деле я не подозреваю его в супружеских изменах. Это просто некоторым артисткам было выгодно сделать так, будто бы между ними роман”, – заявила певица.

“Вы намекаете на Ольгу Цибульскую?” – уточнила ведущая передачи Кати Осадчая.

“Да, я намекаю именно на эту артистку, но на самом деле между ними ничего не было и быть не могло”, – заявила Slavia.

ВИДЕОВидео: Світське життя / YouTube

Контекст:

Dzidzio (Михаил Хома) и Slavia (Ярослава Хома) поженились 20 ноября 2013 года после продолжительных отношений. 24 апреля 2021 года Dzidzio заявил, что они с женой больше не пара. “Мы договорились развестись”, – рассказал тогда артист, уточнив, что около девяти месяцев они живут раздельно.

Певица, комментируя заявление мужа, призналась, что до последнего пыталась спасти брак. В марте Slavia жаловалась, что муж уделяет ей мало времени, но не говорила о том, что они расстались. Детей у пары нет.

14 июня Яворовский районный суд Львовской области расторг брак артистов. Известно, что Михаил Хома обратился в суд с иском еще 25 марта. В своем заявлении артист указал, что причиной развода являются в том числе “недоразумения по разным вопросам семейной жизни и из-за наличия взаимных претензий друг к другу”. Он отметил, что их брак носит формальный характер, так как они вместе не проживают, супружеских отношений не поддерживают, а примирение между ними невозможно.

Цибульская и Dzidzio – коллеги и кумовья. В 2018 году они стали крестными родителями мальчика по имени Денис. Об этом Цибульская сообщила на своей странице в Instagram.

Пара вместе выпустила две песни – “Чекаю. Цьом” (2017) и “Киця” (2020), в которых сыграли влюбленных. Комментируя якобы их романтические отношения, Dzidzio и Цибульская в апреле 2020 года заявили, что “когда-нибудь еще об этом расскажут”, а пока “пусть себе люди догадываются”. Имя своего мужа и отца сына Нестора (2015) певица не разглашает, но, судя по опубликованной декларации о доходах, им является директор ООО “Радивиловмолоко” Сергей Грисюк.

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