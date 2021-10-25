“Дети будут умирать“. ООН предупредила об угрозе голода в Афганистане

По данным организации, по состоянию на октябрь с проблемой нехватки продуктов столкнулись уже 22,8 млн граждан Афганистана, тогда как в августе этот показатель не превышал 14 млн. Всего в стране проживает примерно 39 млн граждан.

По словам Бизли, дела в Афганистане “станут намного хуже“. Он считает, что вскоре люди будут голодать, “дети будут умирать“.

Сейчас тысячи афганцев продают собственное имущество и недвижимость, чтобы прокормить свои семьи.

Контекст:

Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение “Талибан” взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.

На фоне наступления “Талибана” иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Несколько стран (в том числе США, Франция, Германия, Великобритания) направили своих военнослужащих в Афганистан для обеспечения безопасности эвакуации.

Министры внутренних дел стран ЕС 31 августа в своем заявлении пообещали увеличить поддержку международным гуманитарным организациям, а также третьим странам, которые принимают беженцев. Вместе с тем в заявлении подчеркивалось, что Евросоюз намерен принять меры по пресечению “незаконных миграционных потоков”. В Европарламенте выразили разочарование этим решением.

Согласно последним данным ООН, более 20 млн человек в Афганистане нуждаются в гуманитарной помощи. Агентство ООН по делам беженцев в середине сентября запросило для помощи Афганистану $606 млн. Пока что было выделено 35% этой суммы.

—