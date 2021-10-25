Под какими знаками зодиака чаще всего рождаются мужчины, не готовые к роли мужа

При выборе будущего мужа астрологи рекомендуют обращать внимание на принадлежность мужчины к тому или иному знаку зодиака. Некоторые представители сильного пола, оказывается, редко бывают примерными семьянинами.

Овен

Когда Овен добивается понравившуюся женщину, то после свадьбы его характер резко меняется. Из обходительного и галантного кавалера он превращается в раздражительного агрессора. Мужчина-Овен авторитарен, диктует свои условия и может быстро потерять интерес к женщине, которая стала его женой.

Близнецы

Ветреность, любвеобильность — характерные черты такого мужчины. Он склонен к изменам: и не всегда физическим, но точно психологическим.

Мужчина-Близнецы будет откровенно флиртовать с другими женщинами, не обращая внимания на то, что такое поведение может не нравиться жене. Он привык пользоваться успехом у противоположного пола.

Лев

Мужчина-Лев отличается эгоистичностью. Он считает, что женщина должна быть ему благодарна только за то, что он обратил на нее внимание, не говоря уже о том, что женился. Супруге придется смириться с тем, что муж будет любить только себя. С таким мужчиной невозможно достичь компромисса, поскольку для него есть свое правильное и чужое неправильное мнение.

Скорпион

Этот мужчина оказывает психологическое давление. Он всячески подавляет вторую половинку, склонен к проявлениям гнева и агрессии. Может изводить беспричинной ревностью.

Плюс ко всему мужчина-Скорпион не слишком привязан к детям. Это очень требовательный отец, который может искалечить психику ребенка.

Водолей

Противоречивый мужчина. С одной стороны, он будет сильно ревновать избранницу и делать все возможное, чтобы она перестала где-либо бывать и с кем-либо общаться, кроме него.

С другой стороны, в глубине души ему хочется, чтобы рядом была женщина, устраивающая провокации: дерзкая и раскрепощенная.