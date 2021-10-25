Мнение: В Судане идет очередной военный переворот

В Судане снова военный переворот.

Военные арестовали часть гражданского состава правительства страны, включая премьер-министра Хамдука.

По словам официальных лиц, среди задержанных – министр промышленности Ибрагим аль-Шейх, министр информации, Хамза Балул, член правящего Суверенного совета, Мохаммед аль-Фики Сулиман и Фейсал Мохаммед Салех, советник премьер-министра Абдаллы Хамдука по СМИ.

Айман Халид, губернатор штата, в котором находится столица Хартума, также был арестован, согласно официальной странице его офиса в Facebook.

Армия блокирует некоторые районы в городе и подъезды к Хартуму. Берутся под контроль ключевые дороги и мосты.

Лидеры демократической оппозиции призвали людей выйти на улицы и противостоять очередному захвату власти военными, которые не хотят отказываться от власти и снова срывают переходный период с передачей реальной власти гражданской администрации.

В стране наблюдаются перебои с интернетом, так как некоторые провайдеры приостановили свою работу. Также сообщается о перебоях с сотовой связью в Хартуме.

PS. На заглавном фото – арест министра промышленности Судана.

PS2. Исход переворота конечно интересен для РФ в свете продолжающейся тягомотины с переговорами вокруг военно-морской базы РФ в Порт-Судане, созданию которой всяческ пытаются помешать США оказывая давление на правительство Судана и военных.

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