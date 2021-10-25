 

В России зарегистрировали 37 930 новых случаев коронавируса

25.10.2021, 12:08, Разное
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Согласно самым свежим данным, ща минувшие 24 часа в России было зарегистрировано 37 930 новых случаев коронавируса. Выздороветь за тот же срок успели 20 690 пациентов. В официальную статистику попали сведения о 1 069 летальных исходах.

Первую строчку в антирейтинге российских регионов по уровню заболеваемости с 7778 заболевшими занимает Москва. На второе место поднялась Московская область – в Подмосковье зарегистрировали 3127 новых случаев. Замыкает первую тройку Санкт-Петербург, власти которого внесли в официальную статистику сведения о 2693 заболевших.

Число всех случаев заболевания ковидом, попавшим в статистику за все время наблюдений, достигло отметки в 8 279 573. Число излечившихся оценивается в 7 186 611 человек. Также в официальную статистику были внесены сведения о 231 669 летальных исходах.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин одобрил введение в России нерабочей недели на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации. Он обозначил ее рамки – с 30 октября по 7 ноября. При этом российский лидер оставил за главами субъектов право в случае необходимости расширять эти границы. Многие этим незамедлительно воспользовались.



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