Пляска на гостях

Новое слово в борьбе с терроризмом: силовики начали задерживать мигрантов за мелкое хулиганство, а потом обвинять их в особо тяжких преступлениях.

Демонстранты и уличные активисты, многократно привлеченные к административной ответственности, рискуют попасть под уголовку по политической статье: вспомним Дадина, Котова, «Санитарное дело».

Бывший член Общественной наблюдательной комиссии Москвы, а сейчас внештатный журналист дата-отдела «Новой» Евгений Еникеев выяснил, что превращение административок в уголовку — это не только и не столько про всем известных политических заключенных. Это — и про безвестных мигрантов, которые не имеют возможности рассказать свои истории: довольно часто они плохо говорят по-русски, не сидят в фейсбуке, не знакомы с журналистами и не имеют доступа к нормальным адвокатам. В редких случаях их дела становятся известны только благодаря случайным встречам с правозащитниками в спецприемниках для административно арестованных. В судах их представляют, как правило, адвокаты-назначенцы, действия которых выглядят так, будто они на службе Следственного комитета.

Мы обнаружили схему, по которой, с нашей точки зрения, полицейские массово фабрикуют административные дела, после чего их фигуранты становится обвиняемыми по особо тяжким уголовным статьям

(в основном террористическим: 205, 205.1–205.6 УК РФ). А оперативную поддержку зачастую осуществляет ФСБ. Человека, который не может за себя постоять, по несколько раз запирают по ложному обвинению в спецприемнике, после выхода из которого он становится обвиняемым по очень серьезным составам преступлений.

Почему речь идет именно о «схеме»? Каждому, кто знает уголовное право и практику по «доброкачественным» уголовным делам понятно, что нормальных террористов, бандитов, воров и убийц так никто не ловит. Человека, которого подозревают в преступлении, берут под стражу в уголовно-правовом порядке на основании каких-то улик, а не в административном — за плевок на тротуаре. Улики находят в ходе следственных действий: допросов, обысков, изъятий, оперативно-разыскных мероприятий. А не в результате «прессования» человека. Здесь же все наоборот: сначала арест, потом улики.

Кроме правоохранительных органов, вопросы появляются и к судьям, которые отправляли фигурантов этого расследования под административный арест. Согласно статье 26.1 Кодекса об административных правонарушениях выяснению подлежат обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и обстоятельства, отягчающие административную ответственность. В соответствии со статьей 4.3 Кодекса отягчающим обстоятельством признается, в том числе, и повторное совершение однородного административного правонарушения. Из всех 22 повторных постановлений только в одном случае суд устанавливал, привлекался ли ранее человек к административной ответственности. Также во всех постановлениях людям вменяются одни и те же стандартные действия: «нарушал общественный порядок, выражая явное неуважение к обществу, размахивал руками, выражался нецензурной бранью».

При этом суд не устанавливал причины такого поведения, хотя, исходя из текста постановлений и имеющихся доказательств, все эти люди не были в состоянии алкогольного (или иного) опьянения. Кроме этого, ни в одном из изученных нами постановлений суду не были представлены объективные доказательства вменяемого правонарушения (например, видеозапись), и судьи руководствовались только рапортами полицейских, указывая в мотивировочной части, что «оснований не доверять содержащимся в материалах дела доказательствам у суда не имеется».

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Как мы это обнаружили

Обнаружить схему помог тотальный анализ судебных актов на предмет корреляции между административками и уголовками. Дата-отдел «Новой газеты» проверил судебные акты на предмет совпадения фамилии и инициалов подвергнутых множественным административным арестам по статьям 20.1 («Мелкое хулиганство») и 19.3 («Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции») с фамилиями и инициалам тех, в отношении кого следственные органы выходили в суд с ходатайствами об аресте по обвинению в уголовном преступлении, и выявил тем самым потенциальных жертв такой схемы.

При этом отбирались только те административные дела, между которыми проходило не более 17 суток (15 суток — максимальный срок административного ареста плюс двое суток — максимальное время задержания без судебного решения). Мы отсеяли также тех, кто когда-то действительно нахулиганил и через какое-то время после этого попался на реальном уголовном преступлении (обычно бытового характера). Таких дел было 3 из 13 обнаруженных нами дел.

Уже в ходе исследования мы обратили внимание на то, что административные задержания по делам, которые выявил наш автоматический поиск, проходили рядом со зданиями ОВД. Это нечастое явление. Где обычно полиция задерживает жителей за административные правонарушения? В многолюдных общественных местах: у метро, на вокзалах, на многолюдных улицах. Закоулки, где стоят ОВД, обычно немноголюдны. Мы можем предположить, что псевдохулиганов кто-то подвозил прямо в отделения для составления не соответствующего действительности административного протокола, а полицейские, не подумав, что эта аномалия будет заметна, писали в них адрес соседнего дома.

Идея провести такой поиск появилась после внимательного изучения дела Исломбека Камалова, о котором уже писала «Новая». Он в декабре 2018 года подвергался административному преследованию по статьям: «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции» и «Мелкое хулиганство». Всего по административным статьям Камалов отсидел 28 суток в спецприемниках Москвы, после чего, 12 января 2019 года, в отношении него было возбуждено уголовное дело по статье 205.5 УК РФ («Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации»), и он был помещен в следственный изолятор.

Настраивая поиск судебных актов по аналогии с делом Камаловым, мы и пришли к тем параметрам для отсева дел, о которых сказано выше. Благодаря этому анализу нам удалось выяснить, что дело Камалова — не единственный случай, когда перед возбуждением уголовного дела подозреваемых неоднократно отправляют под административный арест, обвиняя их в мелком хулиганстве или в неповиновении законному требованию полицейского.

Мы сумели найти еще 11 фигурантов уголовных дел с похожей историей. К сожалению, очень сильно мешает то, что в нарушении закона решения судов либо еще не опубликованы, либо чаще всего из них вымараны (исключены) данные о месте, дате и времени совершения правонарушения (преступления), защитнике (адвокате) и назначенном наказании.

Мы направили запросы о неполноте публикации 120 судебных актов. Из них 37 были исправлены, 83 судебных акта остались «кастрированными». При этом 14 из 29 судов не ответили на редакционный запрос.

К сожалению, приговоры по террористическим статьям не публикуются — со ссылкой на государственную безопасность, — но при этом в процесс могут прийти слушатели и вести аудиозапись судебного заседания. На официальном сайте суда публикуется только Ф.И.О. подсудимого, статьи УК и результат рассмотрения уголовного дела — обвинительный приговор или оправдательный. В частности поэтому общество ничего не знает о фигурантах террористических дел, даже о том, в чем именно они обвиняются, не говоря уж о доводах и доказательствах представленных сторонами.

Поэтому единственным источником содержательных сведений о приговоре по уголовному делу может быть только сам осужденный или его адвокат. Адвокаты (как правило, по назначению) с нами говорить в большинстве случаев не стали. При этом почти всегда на предварительном следствии и в суде работают разные адвокаты. Самим заключенным мы не можем даже написать — не знаем, в каких колониях они содержатся. Так, мы попытались связаться с заключенными, обратившись в ФСИН, но нам отказались предоставлять информацию, сославшись на закон о защите персональных данных.

Фото: Артем Коротаев / ИТАР-ТАСС

Дело Тухтасинова

Чемпионом по административным арестам стал Тухтасинов Икром Исроилович. В отношении него разными судами Москвы и Московской области было вынесено восемь постановлений о привлечении к административной ответственности в виде ареста. Об этом писали «Медиазона» (издание признано СМИ-«иноагентом») и движение «За права человека» (было признано «иноагентом», а позже ликвидировано).

Из них выделяется постановление судьи Щелковского городского суда Бибиковой О.Е., в котором упоминаются и свидетели. Ими оказались некие Мироненков К.Ф. и Демидов К.И., последний, согласно постановлению суда, пояснил в полицию о данном правонарушении. При этом человек с такой же фамилией и инициалами осенью 2019 года привлекался к уголовной ответственности за кражу велосипеда, но дело было прекращено за примирением сторон.

Подобную схему привлечения в качестве свидетелей обвинения ранее привлекаемых к уголовной ответственности лиц, зачастую находящихся в зависимости от полицейских, описывал в «Медузе» (издание признано СМИ-«иноагентом») журналист Иван Голунов.

Всего Икром провел под арестом более 70 суток. После последнего такого ареста, 15 октября 2020 года, адвокату Мансуру Гильманову в апелляции удалось отменить решение Сергиево-Посадского городского суда. Основанием для отмены решения, помимо всего прочего, послужили сомнения суда в том, что привлекаемый к ответственности житель мог за 40 минут добраться из спецприемника в Люберцах к месту задержания в Сергиевом Посаде. Икром вышел на свободу.

Но в сентябре 2020 года (между административными арестами) на Тухтасинова было возбуждено уголовное дело по 139-й статье УК РФ — «Нарушение неприкосновенности жилища». Адвокаты считают, что истинной причиной этих преследований является нахождение Тухтасинова в розыске на родине (в Кыргызстане) по политическим мотивам.

Дело Давлатова

Вторым по количеству привлечений к административной ответственности стал Рамазон Шеравганович Давлатов. В отношении него было вынесено 7 постановлений, но под административным арестом он провел около 25 суток. Почему так мало?

Первые 7 суток административного ареста он получил 13 декабря 2017 г. за неподчинение требованиям полицейских около станции метро «Чеховская» (Страстной бульвар, д. 6), в 300 метрах от которого находится ОМВД по Тверскому району. После освобождения (срок ареста исчислялся с момента фактического задержания: 12 декабря 2017 г. в 21.25) из Спецприемника № 2 (располагающегося по адресу: улица Мневники, д. 6, к. 2) 19 декабря 2017 года в 21.30 сотрудники полиции по району Хорошево-Мневники задерживают Давлатова в соседнем дворе, у дома 10, к. 4 по ул. Мневники, предъявив ему обвинение в мелком хулиганстве. Это дело (второе) было рассмотрено 20 декабря 2017 г. Хорошевским районным судом — Давлатов отделался денежным штрафом. Но в тот же день, в 15 часов 50 минут, его задерживают в третий раз во дворе дома по адресу: ул. Генерала Глаголева, д. 4, через дорогу от которого в здании № 3 по этой же улице тогда располагалось отделение полиции по району Хорошево-Мневники (улица Генерала Глаголева, д. 3). Ему вменяют ту же самую статью КоАП, и 21 декабря тот же суд опять приговаривает его к штрафу.

А в 21.30 в этот же день, в соседнем районе Южное Тушино, Давлатова задерживает участковый уполномоченный на расстоянии 170 метров от участкового пункта полиции, возле дома по адресу: ул. Сходненская, д. 42. На следующий день, 22 декабря, Тушинский районный суд назначает Давлатову наказание — 11 суток ареста. Вероятнее всего, этот арест он также отбывал в Спецприемнике № 2 в Хорошево-Мневниках, потому что два последующих материала по вменяемым ему административным правонарушениям (по тем же статьям) снова попадают в Хорошевский районный суд, где 28 и 29 декабря 2017 г. судьи вовсе отказываются рассматривать эти дела и возвращают их обратно в полицию. К сожалению, мы не можем узнать подробности этих двух задержаний, потому что публикация отказных определений не предусмотрена действующим законодательством.

Затем 3 января 2018 года Останкинский районный суд признает его виновным в мелком хулиганстве, но срок мы не знаем, потому что суд не опубликовал решение по этому делу. А уже 11 января Давлатова помещают в следственный изолятор как подозреваемого в совершении преступления по ч. 2 ст. 205.5 УК. А 4 апреля 2019 года 2-м Западным окружным военным судом в отношении него был вынесен обвинительный приговор, но какой именно и за что — неизвестно.

Дело Паттаева

Билолдин Камилович Паттаев был задержан впервые 23 июня 2020 года в 01 ч. 20 мин. по адресу: г. Москва, Волжский бульвар, квартал 95, к. 2, за «мелкое хулиганство». В этот же день (23.06.2020) Кузьминский районный суд вынес ему наказание в виде штрафа. В этот же день, вечером, в 21 ч. 30 мин. Паттаев был задержан в соседнем районе Москвы на улице Привольная, д. 40а, ему вменили статью 19.3 КоАП — неповиновение законному требованию полицейского. И другая судья Кузьминского районного суда 25 июня назначила Паттаеву наказание в виде 15 суток административного ареста.

На следующий день после выхода Паттаева из спецприемника, 9 июля, тот же Кузьминский суд поместил его в следственный изолятор по подозрению в совершении преступления по ч. 2, ст. 205.2 УК. В апреле этого года 2-й Западный окружной военный суд признал Паттаева виновным в содействии террористической деятельности и приговорил к восьми годам лишения свободы, из них три — в тюрьме.

Паттаева и его «подельника» (Умматкулова Шахзода Икрома угли) обвиняли в подготовке теракта в день проведения парада Победы 24 июня 2020 года. Член ОНК г. Москвы Георгий Иванов, который посетил Паттаева в следственном изоляторе в 2021 году, рассказал, что Паттаев подтвердил: его действительно задерживали по указанным выше административным делам и избивали в отделении полиции. Писать заявление в правоохранительные органы об этом Паттаев не захотел и от помощи правозащитников отказался. При рассмотрении уголовного дела в суде Паттаев про избиения и административные аресты не заявлял и признал свою вину в предъявленном ему обвинении. Умматкулов же, наоборот, активно рассказывал суду о том, как его избивали после задержания, и вину признал частично (по ч. 2 ст. 205.2 — «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма в сети Интернет»; ч. 1.1 ст. 205.1 — «Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в совершение хотя бы одного из преступлений террористической направленности»; ч. 1.1 ст. 205.1 — «Финансирование терроризма»).

Фото: Артем Геодакян / ИТАР-ТАСС

Еще один Тухтасинов

Икромиддин Илхомиддин угли Тухтасинов (насколько нам известно, не родственник упоминавшегося Икрома Тухтасинова) непосредственно перед уголовным преследованием четырежды привлекался к административной ответственности. Первой была административка по ст. 18.8 КоАП — за нарушение миграционного законодательства: 8 ноября 2019 г. его остановили сотрудники полиции в метро для проверки документов, и в этот же день Мещанский районный суд вынес решение о его административном выдворении за пределы Российской Федерации в форме контролируемого самостоятельного выезда. Привлечение по данной статье было случайным, и, судя по опубликованному постановлению суда, законным. Но 22 ноября, в тот день, когда Тухтасинов во исполнение решения суда собирался улетать на родину (у него были куплены билеты на самолет), при выходе из дома, в котором он проживал в Москве, его задержали силовики. Это подтвердил член ОНК Москвы Георгий Иванов, беседовавший с ним в СИЗО. Согласно постановлению Тушинского районного суда Тухтасинов был задержан в 13 часов по адресу: г. Москва, ул. Свободы, д. 2. Ему также вменялось мелкое хулиганство, за которое суд назначил наказание — 7 суток административного ареста. Второй раз он был задержан в день освобождения из спецприемника в 14.10 возле дома 31 по улице Коштоянца, в 400 метрах (пяти минутах ходьбы) от отдела полиции по проспекту Вернадского. Никулинский районный суд признал Тухтасинова виновным и назначил наказание — 10 суток административного ареста. 4 декабря 2019 года в отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по уголовному делу, возбужденному по ч. 2 ст. 205.5 УК.

Уголовное дело в данный момент находится во 2-м Западном окружном военном суде. Производство по делу приостановлено по причине «психического расстройства или иной тяжелой болезни, исключающие возможность явки подсудимого».

Дело Онурова

Талант Бердибекович Онуров, 32-летний уроженец Киргизии, — инвалид по слуху четвертой степени. Как рассказала его тетя, 25 сентября 2019 года Талант сказал маме, что поедет в Бишкек искать работу, а через неделю один знакомый позвонил им и сказал, что Талант находится в Москве. После этого родственники в Киргизии пытались искать его через знакомых и в чатах мигрантов Москвы, а также подали заявление в милицию Киргизии.

Согласно постановлению Зюзинского районного суда Онурова задержали 11 октября 2019 года в 18.10 на автобусной остановке возле дома по адресу: улица Ремизова, дом 13. В этом здании ранее находилось отделение полиции по району Котловка. Как рассказали родственники, Талант позвонил им в начале октября и сообщил, что находится около станции метро «Ясенево», на этом телефонный звонок оборвался. Суд назначил Онурову наказание в виде 10 суток административного ареста.

После освобождения 21 октября, на выходе из спецприемника Таланта, по просьбе родственников из Киргизии, встретили знакомые. Но в этот же день в метро сотрудники полиции задерживают Онурова, а двух других знакомых отпускают. И в этот же день, согласно постановлению Преображенского районного суда, в 21.00 Таланта Онурова задерживают в районе Гольяново (на улице Байкальской возле дома 18, к. 1) за совершение мелкого хулиганства, и 23 октября суд назначает ему наказание в виде восьми суток административного ареста в Спецприемнике № 1.

В день освобождения из-под административного ареста, 29 октября, Онурова приехала встречать мать, но вместо освобождения из спецприемника его вывел неизвестный гражданин в гражданском, посадил в автомобиль и увез в неизвестном направлении.

3 ноября Черемушкинский районный суд помещает Онурова в СИЗО в рамках уголовного дела по ч. 1 ст. 205 УК.

19 февраля 2021 года 2-й Западный окружной военный суд приговорил его к семи годам лишения свободы по обвинениям в покушении на совершение теракта и публичные призывы к осуществлению террористической деятельности в интернете.

Дело Абдугапурова

Шухрат Абдишокиржанович Абдугапуров — уроженец Кыргызстана, 27 лет. Был задержан полицейскими 17 сентября 2019 года в 10 часов по адресу: ул. Новохохловская, д. 3, и обвинен в мелком хулиганстве. На следующий день, 18 сентября, Лефортовский районный суд назначил ему наказание в виде штрафа, и в этот же день в 20.55 Абдугапуров был вновь задержан полицейскими в районе Котловка. 19 сентября Зюзинский районный суд признал Абдугапурова виновным в мелком хулиганстве и отправил под административный арест на 12 суток. Точного адреса задержания мы не знаем, потому что, несмотря на редакционный запрос, отправленный в суд, постановление в надлежащем виде не было опубликовано.

1 октября, то есть на следующий день после освобождения Абдугапурова, Мещанский районный суд избирает ему меру пресечения в виде содержания под стражей по делу об участии в деятельности террористической организации. 30 июля 2020 года 2-й Западный окружной военный суд признает Абдугапурова виновным в вербовке и участии в деятельности террористической организации.

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Дело Саидова

Умарджон Абдувохидович Саидов — уроженец Республики Таджикистан, житель России, 31 год. Был дважды привлечен к административной ответственности за мелкое хулиганство. Первый раз он был задержан 6 сентября 2018 года в 15 часов. И в этот же день Зюзинский районный суд вынес ему наказание — 13 суток административного ареста. Второй административный арест сроком на 10 суток Саидову был назначен Черемушкинским районным судом Москвы 19 сентября в день выхода на свободу. Больше о его задержаниях мы ничего не знаем, потому что суд опубликовал это постановление, удалив из него почти все факты. 27 сентября Мещанский районный суд вынес решение о помещении Саидова в следственный изолятор по обвинению в вербовке в террористическую организацию. Примерно через год, 3 октября 2019 года, 2-й Западный окружной военный суд вынес Саидову обвинительный приговор, признав его виновным в совершении инкриминируемого преступления.

Дело Абдуразакова

Н.А. Абдуразаков был задержан 14 марта 2018 года в 12 час. 45 мин. в районе Черемушки города Москвы, на следующий день районный суд признал его виновным в мелком хулиганстве и назначил 10 суток административного ареста. 24 марта Абдуразакова освободили из Спецприемника № 1 (расположен по адресу: Симферопольский бульвар, д. 2Г) в 13.30, а примерно в 13.45 его, находящегося в соседнем дворе (около дома по улице Фруктовой, д. 11), задерживают полицейские за отказ предъявить документы оперуполномоченному ЦПЭ (Центр «Э»), который проводил «отработку территории оперативного обслуживания по выявлению лиц, скрывшихся от правоохранительных органов, а также лиц террористически и экстремистски настроенных», в ходе которой и «был замечен гражданин азиатской внешности».

Нужно заметить, что это единственное постановление суда по административному правонарушению из этого списка, которое хоть как-то перекликается с последующими уголовными обвинениями в террористической деятельности, а не содержит стандартные фразы, переходящие из одного решения суда в другое о том, что житель «выражался нецензурной бранью, на замечания не реагировал, чем нарушил общественный порядок, выражая явное неуважение к обществу».

5 апреля 2018 года, за день до освобождения из спецприемника, Кузьминский районный суд выносит решение о помещении Абдуразакова в следственный изолятор по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 205.6 УК — «Несообщение о преступлении террористической направленности». Но судя по всему, уголовное дело против него развалилось, потому что на сайте суда приговора в отношении него не найдено.

Сотволдиев и Гримсултанов

В двух случаях из 11, которые мы обнаружили, суды отказали в избрании меры пресечения по уголовным делам после отбытых административных арестов: по делам уроженца Узбекистана Илхомбека Ойбека угли Сотволдиева и гражданина РФ А.Т. Гримсултанова. Оба они подозревались в совершении преступления по ст. 205.6 УК РФ — «Несообщение о преступлении террористической направленности». При этом их объединяет не только статья, но и то, что они оба заявляли в судах по административным делам о своей невиновности: Сотволдиев только при рассмотрении первого административного дела о мелком хулиганстве, а Гримсултанов в обоих процессах.

ПРОДОЛЖЕНИЕ

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