 

Чрезмерное увлечение гаджетами приводит к проблемам в общении между подростками

25.10.2021, 11:58, Новости дня
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По мнению российского специалиста Сергея Трубникова, детей нужно крайне осторожно знакомить с современными гаджетами и компьютерными технологиями. Игровые приставки и смартфоны ведут к так называемому цифровому слабоумию.

Ученый полагает, что увлечение электронными устройствами снижает концентрацию и ухудшает память. Но хуже всего то, что это сильно мешает детям и подросткам выстраивать отношения с одногодками.

Исследователь говорит, что простой доступ к электронике привел к появлению так называемой детской болезни XXI века. Примерно то же самое утверждают и ученые из Калифорнийского университета, на которые ссылается Трубников. Там были проведены не только теоретические изучения возникающих проблем, но и эксперименты в группах подростков.



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