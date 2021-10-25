Чрезмерное увлечение гаджетами приводит к проблемам в общении между подростками

По мнению российского специалиста Сергея Трубникова, детей нужно крайне осторожно знакомить с современными гаджетами и компьютерными технологиями. Игровые приставки и смартфоны ведут к так называемому цифровому слабоумию.

Ученый полагает, что увлечение электронными устройствами снижает концентрацию и ухудшает память. Но хуже всего то, что это сильно мешает детям и подросткам выстраивать отношения с одногодками.

Исследователь говорит, что простой доступ к электронике привел к появлению так называемой детской болезни XXI века. Примерно то же самое утверждают и ученые из Калифорнийского университета, на которые ссылается Трубников. Там были проведены не только теоретические изучения возникающих проблем, но и эксперименты в группах подростков.