 

Ученые рассказали, к чему привела зависимость человека от коллективного разума

25.10.2021, 11:58, Новости дня
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Желая узнать, как наличие коллективного разума и доступ к нему через различные средства общения (СМИ, литература, Интернет) повлияла на физиологию современного человека, американские ученые изучили 985 черепов людей, умерших совсем недавно и много веков назад.

Результат ошеломил. Оказалось, что головной мозг у людей в наше время стал меньше!

Ученые назвали это явление результатом жизни в так называемых группах муравьев, где человеку приходится все меньше и меньше принимать самостоятельные решения. Чем больше становится коммуникаций, тем большую роль играет коллективный разум. Свои выводы исследователи из Дартмутского колледжа подтверждают собранными доказательствами, ознакомиться с которыми можно на сайте учебного заведения.



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