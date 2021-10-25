Мнение: Что вскрыла восьмилетняя «вундеркинд»

Представьте, вы директор завода. Вам докладывают, что один из рабочих перекрыл норму в пять раз. Придумал какую-то рацуху, и вместо двух деталей за смену сделал аж десять деталей. Отдел контроля качества проверил — детали в норме, можно отгружать покупателям. И это не просто какие-то там вспомогательные детали, а основная продукция вашего завода, делающая вам 90% выручки из года в год.

Если только вы не заносчивый красный директор, вашей естественной реакцией будет оторвать задницу от стула и спуститься в цех, захватив с собой за компанию главного инженера. Вы поговорите с рабочим, тщательно изучите его изобретение. Когда всё подтвердится, вы выпишите рабочему хорошую премию и переведёте его из цеха в отдел разработки, чтобы он дальше изобретал для завода всякие полезные штуки.

Чтобы поступить таким образом, директору не надо заканчивать институт бизнеса, достаточно обладать минимальным профессионализмом и минимальным уважением к своей работе.

Однако что же мы видим в модной истории с девочкой, которая закончила школу в восемь лет и страдает сейчас на психфаке МГУ? Прежде всего — полное безразличие министерства образования, как будто министерство изначально рассчитывало, что полную школьную программу сможет без труда одолеть любой смышлёный ребёнок. И, разумеется, мы видим защитную агрессию разнообразных титулованных педагогов, которые пытаются доказать, будто сокращать время обучения никак нельзя.

«Вундеркинд» успела побывать на развлекательных телепередачах — в разделе «диковинки», между бородатой женщиной и мужчиной весом в 150 килограмм. Журналистам она интересна, так как делает рейтинг, а чиновники от образования относятся к ней как к назойливой помехе, которая должна поскорее опозориться, чтобы можно было сказать «мы так и думали». Опыт её родителей никто и даже не думает изучать, все озабочены главным образом тем, чтобы пожалеть «несчастного ребёнка», у которого «украли детство», и пообещать ему возможно более мрачное будущее.

Понятно, что чета Тепляковых — не профессиональные педагоги. Понятно, что они ведут себя экстравагантно, и что у них есть ещё масса особенностей, позволяющая наблюдателям называть их фриками. Достаточно сказать, что они марксисты, что в 2021 году характеризует их со вполне определённой стороны. Несмотря на это, результат на табло — ребёнок сдал ЕГЭ в 8 лет, тогда как других школьников планово подводят к этому рубежу только к 16-17 годам. Конечно же, нужно изучать их опыт, как изучали опыт сестёр-гроссмейстеров Полгар. Возможно, такое исследование позволит найти в современной российской школе пригодные для улучшения места.

Современная школьная система паразитирует на известной логической ошибке, путанице между «после» и «вследствие». Школьник в 11 классе значительно выше, толще и сильнее, чем школьник в 1 классе. Уроки физкультуры тут не при делах — это естественное взросление организма. Аналогичным образом школьник в 11 классе умнее, чем первоклассник. Однако повышение уровня интеллекта мы приписываем не взрослению, а именно школе, как если бы именно школа сделала ребёнка умнее при помощи бесконечной череды нудных уроков. Вместе с тем никто не удосуживается провести официальный эксперимент: взять тысячу школьников и сравнить их с тысячей детей, которые учатся дома, причём не по школьной программе, а по своей собственной. В медицине это называется «двойное слепое исследование». В педагогике это называется «не смейте сомневаться в наших традициях, которые мы бережно храним на протяжении многих веков».

Чета Тепляковых очередной эксперимент провела. Результаты опыта — без школы, оказывается, можно учиться в несколько раз быстрее. На мой взгляд, стоит теперь собрать побольше данных, чтобы начать готовить давно назревшую реформу образования.

Это я, конечно, шучу. Министерство образования не может реформировать себя изнутри по той же причине, по которой барон Мюнхгаузен не мог вытащить себя за волосы из болота. Традиционная школа живёт по принципу: «мы делаем вид, что учим, а они делают вид, что учатся». Ломать эту пирамиду лицемерия никто не будет — это давно уже вопрос скорее религии, нежели эффективности.

Вместе с тем изменить ситуацию может коронавирусный карантин, из-за которого с технологиями удалённого обучения волей-неволей познакомился чуть ли не каждый школьник. В то время как некоторые родители тоскливо считали дни до момента, когда можно будет снова сдать ребёнка в камеру хранения, другие выяснили, что учиться вне школьных стен можно значительно лучше и быстрее. Семейное обучение постепенно становится массовым — и в России, и особенно на Западе, так как там семейное обучение позволяет детям уклониться от некоторых неприятных повинностей, если вы понимаете, о чём я. Множатся и ресурсы для удалённого обучения — онлайн-школы, педагогические методики, специальные сайты для учёбы. Ещё несколько лет, и выпускники нового образца выйдут в значительном количестве на рынок труда.

PS. Как полагаете, коллеги, сколько раз в комментариях бездумно употребят слово «социализация»? Я думаю, не меньше пяти раз.