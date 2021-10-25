 

Диетолог сообщила о влиянии витамина D на настроение

25.10.2021, 11:46, Разное
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Марина Макиша, диетолог, напомнила, что витамин D воздействует на вырабатывание половых гормонов, старение мозга и настроение. Специалист объясняет, что нехватка компонента может спровоцировать когнитивные нарушения.
Витамин D – неотъемлемая часть важных гормонов, который участвует в разных обменных процессах. Были проведены работы, подтверждающие, что нехватка компонента ведет к когнитивным нарушениям, также она оказывает влияние на мозг и увеличивает риски формирования нейродегенеративных болезней, которые проявляются с возрастом. Недостаточность вещества усиливает старение мозга, увеличивает вероятность возникновения болезней Паркинсона, Альцгеймера и старческого склероза.

Недостаток витамина D оказывает воздействие и на настроение людей. Такой процесс можно замечать у женщин во время менструального цикла. Вещество необходимо и для вырабатывания половых гормонов, тоже регулирующих настроение. Для производства тестостерона гормон тоже важен, так как помогает вырабатыванию эстрадиола, а в период менструального цикла у женщин как раз и уменьшается его продуцирование, что объясняет изменчивость настроения. Значит, недостаточность витамина D может оказаться фактором возникновения депрессии и неврозов.

Источник: vm.ru



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