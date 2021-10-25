 

Диетолог Андреев рассказал, кому не нужно налегать на лук

25.10.2021, 11:46, Разное
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Врач-диетолог Александр Андреев рассказал, каким людям не стоит налегать на сырой лук. В ряде случаев этот продукт способен спровоцировать давление и повышенное газообразование.
В составе репчатого лука присутствуют антиоксиданты. После употребления продукта в сыром виде увеличивается газообразование. Если отсутствует вздутие живота или же спазмы, этот овощ можно есть. Кислотный рефлюкс представляет собой состояние, в ходе которого кислота забрасывается в пищевод. Это состояние возникает, когда лук добавляется к жареным продуктам в кисло-сладком соусе. На фоне этого у человека появляется изжога.

Когда человек режет лук, в его глазах начинают образовываться слезы. Эти процессы происходят на фоне выделения вещества пропантиола S-оксид. При смешивание элемента со слезной жидкости формируется серная кислота. Слезы появляются, поскольку последняя выступает в роли раздражителя для органов зрения. Лук имеет слабительное воздействие, поэтому у человека нередко возникает метеоризм, диарея, вздутие живота.

Овощ обладает витаминами группа А, В и С, также в нем присутствует магний, калий, железо и протеин. В продукте содержится сахар и белки. Он обладает антивоспалительными и общеукрепляющими свойствами, положительно влияет на работу сердца. Находящиеся в составе преобиотики создают среду для увеличения полезных бактерий. В то же время не нужно употреблять много лука людям, которые страдаю повышенным давлением или же имеют проблемы с ЖКТ.

Источник: yandex.ru



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