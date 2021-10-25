 

Корнейчук: Зеленский готовит общественность к открытой встрече с Путиным

25.10.2021, 11:46, Разное
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Владимир Зеленский постепенно готовит общественность к открытой встрече с российским коллегой Владимиром Путиным. Такого мнения придерживается политолог Дмитрий Корнейчук.
Эксперт предполагает, что двусторонние переговоры Владимира Зеленского и Владимира Путина все-таки состоятся. Корнейчук сделал акцент на том, что глава Украины начал разрабатывать план последующих закупок газа непосредственно у Москвы еще летом. Уже тогда он понял, что запасов «голубого топлива», имеющихся в хранилищах, будет недостаточно.

Впереди зима, и Зеленский прекрасно понимает, что нужно решать газовый вопрос. Особо остро он станет, когда запустится «Северный поток-2». Когда газопровод начнет эксплуатироваться, через украинскую ГТС снизятся объемы транзита. В результате Киеву будет негде взять топливо, пишет портал «Политэксперт».



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