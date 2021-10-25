Сатановский объяснил причины путча в Судане

Участники государственного переворота в Судане пока ни с кем не связаны, они движимы только жаждой власти и денег, а победитель в нынешнем противостоянии выйдет к Западу и РФ с предложением сотрудничества, рассказал газете ВЗГЛЯД востоковед Евгений Сатановский. В понедельник в Судане были арестованы премьер-министр Абдалла Хамдок и ряд высокопоставленных политиков, а военные блокировали въезды в Хартум.

«В Судане происходит обычный военный переворот. Противостоящие силы движимы стремлением к власти и деньгам – им совершенно все равно, у кого получать поддержку, и с кем сотрудничать. Победившая сторона прихватит активы и будут искать того, кому сможет их сбыть. Есть несколько игроков, которые могут «играть» в Судане – это Китай, США и Саудовская Аравия, а где-то на периферии – Великобритания. Вот с ними победители и будут торговаться», – отметил президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский.

По его словам, сам переворот – удастся он или нет – никак не повлияет на продолжение диалога по поводу строительства на Красном море пункта материально-технического обеспечения (МТО) ВМФ России.

«С Россией суданские власти будут торговаться по поводу военной базы, они захотят получить от нас деньги, и желательно – вперед. Никакого другого интереса в этой базе для Судана нет. Возможно, нам эта база действительно нужна. Но, опираться в Судане нам не на кого, верить там никому нельзя и платить авансом за что-либо также нельзя, как это было в случае с Ливией», – подчеркнул собеседник.

Напомним, столица Судана Хартум в утренние часы понедельника оказалась полностью блокирована армией: все въезды в город перекрыты, закрыты мосты и центральные улицы. Автомобильное движение полностью прекратилось.

Кроме того, военные окружили столичный аэропорт, запретив доступ к нему. Между тем, по информации телеканала «Аль-Арабия», крупные авиакомпании приостановили свои полеты в Хартум еще два дня назад. На улицы начали выходить люди, которые откликнулись на призывы гражданских сил «противостоять попыткам военных узурпировать власть в стране». Протестующие жгут покрышки.

За несколько часов до этого – после встречи главы правящего Суверенного совета Абдель Фаттаха аль-Бурхана и премьер-министра Абдаллы Хамдука – в столице начались массовые аресты. Были задержаны несколько министров, член Суверенного совета из числа гражданских представителей и губернатор Хартума. Позднее под домашний арест поместили председателя правительства и его ближайшего советника, а также многих лидеров политических партий.

В этой связи спецпосланник США Джеффри Фельтман заявил, что Вашингтон «глубоко встревожены сообщениями о военном захвате переходного правительства». Это противоречило бы Конституционной декларации и демократическим чаяниям суданского народа», – написал он в Twitter.

Напомним, в апреле 2019 года в Судане произошел военный переворот, вызванный массовыми народными протестами, начавшимися в декабре 2018 года на фоне глубокого экономического кризиса и снижения уровня жизни. Правивший 30 лет президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму.

В конце августа 2019 года глава переходного военного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан принес присягу в качестве руководителя Суверенного совета страны. Новый премьер Судана Абдалла Хамдок был приведен к присяге 21 августа 2019 года. Военные и гражданские власти договорились о переходном периоде для проведения масштабных политических и экономических реформ. В марте 2020 года неизвестные совершили покушение на премьер-министра.