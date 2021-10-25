По делу о взрыве в пороховом цехе в Рязанской области задержали гендиректора и учредителя

СК задержал после допроса гендиректора и учредителя компании ООО «Разряд» в рамках уголовного дела о взрыве в пороховом цехе в Рязанской области, следствие просит их арестовать.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий были задержаны учредитель компании ООО «Разряд» Александр Егоршин и ее генеральный директор Сергей Нистраткин. По окончании следственных действий будет решаться вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу», – сообщил источник ТАСС.

Как уточнили в пресс-службе Басманного суда Москвы, куда уже поступило ходатайство следствия, задержанным инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»). «Следствие просит избрать арест в отношении обвиняемых по 22 декабря», – сказала собеседница агентства.

Как сообщил источник в медицинских кругах, личность одного из погибших в результате взрыва и пожара на пороховом заводе в Рязанской области не установлена.

«Опознание погибших проведено. По состоянию на утро 25 октября установлены личности 16 погибших», – сообщил источник.

Ранее сообщалось, что результате взрыва на заводе «Эластик» в Рязанской области погибли 16 человек. Позже стало известно, что в больнице скончался еще один пострадавший.

В результате взрыва здание цеха было полностью разрушено. Причиной пожара стал взрыв. Как сообщили в правительстве региона, две бригады санавиации направлены на место происшествия. Следственный комитет начал проверку по факту пожара. В экстренных службах уточняли, что производство принадлежит ООО «Разряд». Кроме того, в пороховом цехе на заводе были обнаружены тонны селитры.

СК возбудил уголовное дело по факту гибели людей при пожаре на заводе, его будет расследовать центральный аппарат СК.