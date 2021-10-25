 

Путин поручил нейтрализовать в РФ последствия энергокризиса в Европе

25.10.2021, 11:40, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинПрезидент Владимир Путин поручил правительству до 1 ноября разработать меры по нейтрализации в стране последствий европейского энергокризиса, который наблюдается в настоящее время в Европе.

Такой пункт содержится в перечне поручений главы государства по итогам совещания с членами правительства 20 октября на сайте Кремля.

«Правительству РФ разработать комплекс мер по нейтрализации рисков формирования в Российской Федерации негативных последствий дефицита энергии в странах Европы, в том числе дестабилизации рынков азотных удобрений, металлургической продукции и продовольствия», – говорится в сообщении.

Ранее РФ предостерегла Евросоюз от обвинений в адрес Москвы в связи с ростом цен на газ в Европе. Ранее стало известно, что Франция, Испания, Чехия, Румыния и Греция предложили расследовать причины рекордного скачка цен на газ в Европе.

Кремль отверг обвинения в адрес РФ в связи с рекордным ростом цен на газ в Европе. Президент Владимир Путин подчеркнул, что РФ является надежным поставщиком газа потребителям во всем мире. Канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила выполнение Россией всех контрактов на поставку энергоносителей. В Кремле подчеркнули, что рост цен на газ в Европе связан с высоким потреблением энергоресурсов на фоне восстановления экономики, климатическими изменениями и незаполненными газовыми хранилищами, но никак не с Россией. Вице-премьер РФ Александр Новак назвал главные факторы роста цен на газ в Европе.

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что к подорожанию газа привело: введение в ЕС новых углеродных пошлин, нехватка СПГ из-за высокого спроса в Китае, а также отказ Европы от заключения долгосрочных контрактов на поставки газа из России.

Президент РФ Владимир Путин объяснил «истерику и неразбериху» на рынке топлива в Европе спекуляцией на проблемах климатических изменений, недооценкой ряда факторов и сокращением инвестиций в добывающие отрасли. Глава российского государства назвал ошибочной практику европейских партнеров на энергорынке.



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