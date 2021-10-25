Юля и железная палка – Личное мнение
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41-летняя Юлия Барановская с мощным станом и короткими полными бёдрами для своих лет и под фильтрами Инстаграма выглядит хорошо.
Ну, на свои годы выглядит. Со скидкой на роды и общее восприятие женщины на постсоветском пространстве.
https://t.me/lenamiro/10010
Набасившись вдоволь на телевидении, Юля залезла на шест. Зачем?
Трижды или четырежды мать. Если бы родила в 18, у неё могли бы быть уже внуки. Встала на носочки, подтянула шортики-трусики. Влезла на шест.
Неудобно.
Нет, не подумайте, что я ханжа. Шест и танцы на нём, наверное, уместны где-нибудь в стриптиз-баре. Сидят пьяненькие мужички, ведут беседы, как их достала жена, а тут им — молодая пися студентки раскоряку в воздухе делает.
Приколько, наверное.
Не сказать, что чужая пися на металлическом стрежне — панацея от семейных невзгод, но хоть какое-то развлечение. Да и самой стриптизёрше хорошо — прибавка к стипендии.
Зачем лезет на шест трижды мать и почти бабушка, мне непонятно. Ваша бабушка крутится в шортиках, обнимая железную палку? Вот и моя — нет.
Я понимаю потребность женщины быть желанной. И нынешние технологии обработки фото/видео даже провоцируют выставить себя голенькой. Издалека, в размытии, с моими минус 2 на оба глаза Юля даже как бы и ничего.
Фото: Соцсети
Хорошенькая, чего уж и говорить.
Зачем женщины в возрасте лезут на шест, символизирующий железную эрекцию? Ради здоровья? От тоски? Ваше мнение.
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Источник: Лена Миро
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