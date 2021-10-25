 

Юля и железная палка – Личное мнение

25.10.2021, 11:38, Разное
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41-летняя Юлия Барановская с мощным станом и короткими полными бёдрами для своих лет и под фильтрами Инстаграма выглядит хорошо.

Ну, на свои годы выглядит. Со скидкой на роды и общее восприятие женщины на постсоветском пространстве.

https://t.me/lenamiro/10010

Набасившись вдоволь на телевидении, Юля залезла на шест. Зачем?

Трижды или четырежды мать. Если бы родила в 18, у неё могли бы быть уже внуки. Встала на носочки, подтянула шортики-трусики. Влезла на шест.

Неудобно.

Нет, не подумайте, что я ханжа. Шест и танцы на нём, наверное, уместны где-нибудь в стриптиз-баре. Сидят пьяненькие мужички, ведут беседы, как их достала жена, а тут им — молодая пися студентки раскоряку в воздухе делает.

Приколько, наверное.

Не сказать, что чужая пися на металлическом стрежне — панацея от семейных невзгод, но хоть какое-то развлечение. Да и самой стриптизёрше хорошо — прибавка к стипендии.

Зачем лезет на шест трижды мать и почти бабушка, мне непонятно. Ваша бабушка крутится в шортиках, обнимая железную палку? Вот и моя — нет.

Я понимаю потребность женщины быть желанной. И нынешние технологии обработки фото/видео даже провоцируют выставить себя голенькой. Издалека, в размытии, с моими минус 2 на оба глаза Юля даже как бы и ничего.


Фото: Соцсети

Хорошенькая, чего уж и говорить.

Зачем женщины в возрасте лезут на шест, символизирующий железную эрекцию? Ради здоровья? От тоски? Ваше мнение.

Источник: Лена Миро



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