У переболевших COVID-19 остаются проблемы с памятью после выздоровления – исследование

Ученые в период с апреля 2020 года по май 2021-го анализировали данные 740 человек. Все они переболели COVID-19, и у них не было деменции. Исследованным было от 38 до 59 лет. Среднее время с момента получения положительного COVID-теста у них составляло 7,6 месяца.

Чтобы проверить участников исследования на возможные когнитивные нарушения, ученые использовали ряд психологических тестов. В конце концов у 18% участников обнаружили проблемы со скоростью обработки информации, у 15% – с речью, а у 24% – с памятью.

Как отмечают авторы, когнитивные нарушения фиксировались в разных возрастных группах, включая молодых людей.

У пациентов, прошедших через отделение интенсивной терапии, помимо проблем с памятью, также наблюдались проблемы с мышлением. Но когнитивные дисфункции фиксировались и у пациентов, переболевших в легкой форме.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в мире подтвердили 243,7 млн случаев COVID-19, умерло от болезни 4,9 млн человек.

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