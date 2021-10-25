“А на YouTube миллион, а я просто пацик Антон”. Новый клип Wellboy за три дня после премьеры посмотрели более 1 млн раз

“А на YouTube миллион, а я просто пацик Антон”, – спел он под укулеле.

На данный момент клип находится на шестом месте в рейтинге украинских трендов YouTube.

Контекст:

Wellboy (Антон Вельбой) родился в селе Грунь Сумской области. Он стал известен после участия в шоу “Х-фактор” на СТБ, в финале которого разделил третье место с певицей Марией Стопник.

25 июня 2021 года певец презентовал клип на песню “Гуси”. За четыре месяца клип посмотрели более 10 млн раз. Ролик является первым результатом сотрудничества Wellboy с продюсером, экс-лидером группы “Грибы”, фронтменом проекта Youra Юрием Бардашем.

22 октября артист презентовал видеоработу на песню “Вишні”.

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