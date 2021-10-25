“Ах, какая женщина”, “Такой взгляд шикарный”. Ребрик показала голую грудь

Ребрик на фото запечатлена наклонившийся вперед и демонстрируя оголенную грудь.

“Вы бы хотели быть актером или, например, ведущей на ТВ? Многим кажется, что та хорошая картинка на экране и является настоящей жизнью! Но нет – за всем этим стоят рабочие субботы и воскресенья, бессонные ночи на съемках, съемки в летнем платье зимой, потому что по сценарию – лето, потерянное время с семьей, диеты и спорт, всегда хорошее настроение, даже если на душе кошки скребутся и еще много таких вот “но”, – заявила она.

Ребрик добавила, что при этом не знает людей, которые жаловались бы на эту профессию, потому что для всех она – состояние души, дело жизни и настоящая страсть.

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Публикация от Лілія Ребрик (@liliia.rebrik)

“Какой взгляд шикарный”, – прокомментировала подписчица maevsckaya_anastasiya.

“Ах, какая женщина, какая женщина”, – написала larisitanaumenko.

Контекст:

Лилия Ребрик родилась в 1981 году в Черновцах. В 2001-м окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого.

В том же году стала артисткой Киевского академического Молодого театра. Карьеру на телевидении начала в 2006 году, став ведущей прогноза погоды на СТБ. С 2017 года Ребрик является ведущей утреннего шоу на канале “Украина” под названием “Ранок з Україною”.

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