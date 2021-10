“Немного цвета”. Астронавт на МКС снял украинское озеро из космоса

Песке показал фото Лемурийского озера на границе Херсонской области и оккупированного Россией Крыма и залива Сиваш. Оно известно своим ярким розовым цветом и повышенной соленостью.

“На снимке – соленые озера на Крымском полуострове. Немного цвета в эту субботу”, – написал Песке.

Marais et marais salants à la limite de la péninsule de Crimée pour un samedi coloré.

Salt lakes on the Crimean peninsula. A bit of colour on this Saturday.#MissionAlpha https://t.co/Nnx69XMVDt pic.twitter.com/qMv5W2A1kT

— Thomas Pesquet (@Thom_astro) October 23, 2021

10 октября Песке показал фото Киева, сделанные из космоса: на них выделяется “Олимпийский”, видно вихри Днепра.

Kiev, and the beautiful swirls of the river upstream. I remember taking this picture in winter last time, when the river was frozen and all white. #MissionAlpha pic.twitter.com/JyGLIUIpsy

— Thomas Pesquet (@Thom_astro) October 10, 2021

Контекст:

Цвет воды Лемурийского озера объясняется тем, что в озере обитают водоросли Dunaliella salina: они насыщают воду природным антиоксидантом бета-каротином, из-за чего она и становится розовой. Вода озера считается обладающей лечебными свойствами, а грязи насыщены различными микроэлементами.

