Мнение: Сколько Молдова должна за газ?

Отвечает совладелец Молдавской газовой компании.

В Молдове на 30 суток с 22 октября по 20 ноября введен режим режима чрезвычайного положения из-за дефицита газа. Парламент страны проголосовал за это решение на следующий день после того, как стало известно, что двухдневные российско-молдавские переговоры по поставкам газа закончились безрезультатно.

Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов заявил, что компания может полностью прекратить поставки газа в Молдову, если последняя не погасит долг в 709 миллиона долларов и не договорится об условиях нового контракта.

«В настоящее время тело долга составляет 433 миллиона долларов, а с учетом просрочки платежей общая сумма задолженности составляет 709 миллиона долларов. При этом представители Молдовы почему-то не хотят признавать накопившуюся сумму задолженности. Представителям Молдовы также не нравится цена на газ, хотя ценообразование здесь понятно и прозрачно», — Сергей Куприянов.

Что это за долг?

Почему в ноябре прошлого года шла речь, что Молдова должна Газпрому сумму превышающую семь миллиардов долларов, а сейчас сумма долга резко сократилась?

Обо всем этом я поговорил с Александром Петковым, экс-советником президента Молдовы, в 2010—2014 годах избиравшийся депутатом парламента Молдовы. 5 февраля 2020 года Петков купил две акции АО «Молдовагаз», стал миноритарием молдавской дочерней компании «Газпрома» и занялся исследованием механизма образования долга Молдовы перед «Газпромом».

Александр Петков обратил внимание, что сумма долга, которую Газпром требует оплатить немедленно, практически равна стоимости активов АО «Молдовагаз».

Петков убежден, что денежными потоками за поставки газа рано или поздно займутся прокуратуры Молдовы и России.

—