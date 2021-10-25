Прощай, «Макаров»!

Руководство оборонки, наконец, заменяет пистолет системы Макарова (изначально немецкий полицейский Walther PP выпуска 1929 года). Уходит эпоха.

«Уровень оперативного мышления американских командиров претерпел за последние тридцать лет такие кардинальные изменения, что наше Министерство обороны просто обязано обратить на это внимание — фактически мы по-разному понимаем войну». — Владимир Юрьевич отхлебнул из чашечки эспрессо. В зале кафе «Журфак» было почти пусто.

«Перемены настолько очевидны, что… — тут он увидел что-то за моей спиной, черты лица его изменились, и он рявкнул на все кафе: — …! …! Менеджера сюда! Ко мне!» Я притих. Из кухни к столику бежал испуганный старший менеджер-узбек. «Ты …?! У тебя по залу крыса с кошку размером бегает! На следующую неделю это твоя главная проблема!» Менеджер пустился в объяснения, что работает в кафе всего три дня. Денисов повернулся ко мне: «Простите, на чем мы остановились?»

Я взглянул в горящие глаза собеседника. Передо мной сидел помолодевший на тридцать лет командир отдельного разведбата. В этот момент «Новой газете» стало ясно, что спрашивать об уходе эпохи пистолета Макарова надо у того, кто прожил с этим оружием бОльшую и лучшую часть жизни.

Пистолет Макарова — памятник нашей материальной истории. Основное оружие офицеров всех силовых организаций, армии и МВД во многих поколениях. В этом году исполнилось ровно 70 лет с момента принятия его на вооружение. ПМ калибром 9 мм сменил тогда пистолет ТТ калибром 7,62 мм. Его патрон длиной 18 мм — точная копия боеприпаса немецкого пистолета-пулемета MP-38. Сейчас мы переходим, в том числе, на пистолеты Лебедева, которые идут на смену ПМ, на патроны длиной 19 мм.

Всю свою историю пистолет Макарова был чемоданом без ручки, который и выбросить нельзя, но ни один офицер никогда не рассчитывал на него как на эффективное оружие на поле боя.

Личное табельное оружие для командира иногда выступает как амулет, придающий уверенности в бою. Вспомним генерала Паттона, носившего в нарушение всех уставных норм два старомодных револьвера — системы Кольт и Смит-и-Вессон. Но это вселяло уверенность: и у него, и у подчиненных.

ПМ мог применяться, например, в комнате, на очень коротких дистанциях. Может ли он с 25 м пробить бронежилет? Я не точно помню его показатели, надо считать джоули. Сейчас пишут, что уже нет — так изменились современные бронежилеты.

Всякий умный офицер советской армии всегда предпочитал пистолет Стечкина, если у него была возможность выбора. А в войсках «стечкины» были, это штатное вооружение стрелка-гранатометчика. Из них уже можно было отбиваться на расстоянии даже более 100 м.

Пистолет Стечкина. Фото: РИА Новости

Теперь спросим себя, что такое восемь патронов? Ведь индикации отстрелянных патронов там нет. Надо было в ближнем бою считать выстрелы и держать в левой руке второй магазин, чтобы быстро заменить его на восьмом патроне. А когда в обойме четырнадцать патронов, это психологически очень сильно влияет на бойца. Отдельно надо сказать об эргономике — рукоятка ПМ крайне неудобная. Боец, носящий перчатки девятого размера, ее уже в руке не чувствует.

Конечно, сделать из ПМ на зачете три выстрела и выбить 28 очков было возможно. Но в реальном бою это не помощник. Поэтому,

когда рынки открылись и все увидели австрийский Glock-17 и 19, произошла революция в сознании военных.

«Макаров» полностью уступал ему по всем параметрам, длине прицельной линии в том числе. У Glock прицельная линия отнесена ближе к стрелку. Потому что учат всех стрелять из пистолета с использованием двух рук, и целик ближе к глазу. У Glock очень эргономичная ручка, как, впрочем, и у всех современных зарубежных моделей, например Beretta.

Glock 17. Фото: Alamy/TASS

Еще в Афганистане ребята из спецназа всеми правдами и неправдами добывали себе «Маузер» или хотя бы громоздкий «Стечкин».

Понятно, что уже тогда, 40 лет назад, пистолет Макарова надо было заменять. Были у большого начальства малокалиберные ПСМ, после развала СССР чего только не делали — пистолет Ярыгина, «Гюрза», «Удав», но «Макаров» так и не заменили.

Почему в новой РФ не отказались от ПМ? На мой взгляд, вопрос в приоритетах. Новая армия в первую очередь нуждалась в более серьезном оружии. Сейчас АК-12, наконец, довели до ума и начали принимать на вооружение. Но столько лет до пистолетов у руководства просто руки не доходили. Ведь множество ведомств бросилось закупать иностранные пистолеты для узких задач. А полицейские, как считалось, потерпят.

Нынешнее поколение наших военных, полицейских или следователей — современные люди. Перед пистолетом системы Макарова у них пиетета нет. Они расстанутся с ним безо всякого сожаления.

Владимир Денисов,

бывший заместитель секретаря Совета безопасности РФ,

ветеран военной разведки, полковник в отставке

Записал Валерий Ширяев,

«Новая»

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