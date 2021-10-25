 

Аспирин и антикоагулянты не спасают от инсульта пожилых пациентов с COVID-19

25.10.2021, 11:10, Разное
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Результаты своего исследования врачи больницы Аннунциата представили в ходе Всемирного конгресса неврологов (WCN), передает Medscape.

Невролог Мартина Ди Пьетро (Martina Di Pietro) сообщила, что в клинической практике широко применяются аспирин и низкомолекулярный гепарин для предотвращения ишемического инсульта у пожилых пациентов. По ее мнению, если причиной инсульта была кардиоэмболия, антикоагулянты должны иметь профилактический эффект. Если же это происходит на фоне гипереагрегируемости тромбоцитов, могут быть полезны антиагреганты.

Чтобы оценить эффективность таких мер, медики провели исследование с участием 240 пациентов пожилого возраста, которые были госпитализированы с тяжелой формой COVID-19. Их разделили на пять групп, в четырех из них пациенты получали различные виды комбинации кроверазжижающей терапии, в том числе с использованием профилактических и лечебных доз гепарина, вафарина и аспирина. Одна группа была контрольной.

Аспирин не снижает смертность среди пациентов с COVID-19 

Похоже, самое популярное лекарство вообще нет смысла принимать для лечения коронавируса. 

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Во время лечения ишемический инсульт развился у 11 пациентов (4,6%), 9 из них были женщины, средний возраст пациентов составлял 80 лет. У всех больных были сопутствующие заболевания, которые увеличивали риск сердечно-сосудистых событий: гипертония, диабет, кардиомиопатия и стеноз сонной артерии.

По оценкам врачей, ни одна из комбинаций препаратов не показала существенного эффекта. Более того, эти результаты согласуются с выводами других подобных исследований, где также применялись различные способы профилактики инсульта и тромбоза. По мнению неврологов, ученым необходимо сосредоточиться на посмертных исследованиях шейно-мозговой сосудистой сети умерших пациентов, чтобы определить механизм развития инсульта при COVID-19.



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