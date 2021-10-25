Финансовый эксперт Ангелов назвал лучшее время для покупки недвижимости

В РФ все больше людей принимают решение вкладываться именно в недвижимость, поскольку такой капитал многим кажется самым стабильным и надежным. Финансовый эксперт, инвестор и предприниматель Илья Ангелов назвал журналистам OAnews лучшее время для покупки квартиры или дома.

Сейчас ситуация на рынке недвижимости кажется более-менее стабильной, если сравнивать с колоссальным ростом цен от прошлого года. Тем не менее, стоимость квадратного метра уже не уменьшается. Как вторичный, так и первичный рынок, показывает подъем покупательской способности. Поэтому можно судить, что ценообразование никак не сказывается на потребительской активности и разве что подталкивает к совершению срочных покупок на рынке жилья.

Почему стоит инвестировать именно сейчас?

Недвижимость, независимо от ее стоимости, всегда была выгодным продуктом для инвестирования. Поэтому даже те граждане, которые сейчас купят квартиру, казалось бы, по весьма непривлекательной цене, останутся только в плюсе и лет через 5, если захотят продать это жилье, получат отличную прибыль. К тому же, весь этот срок квартиру можно сдавать в аренду. Таким образом, будут окупаться затраты, если жилье приобреталось в ипотеку.

Программы господдержки всецело призывают покупателей приобретать недвижимость, не дожидаясь перемен на лучшее. Цены снижаться не будут. Зато государство предлагает низкие ипотечные ставки для отдельных категорий граждан. Если покупатель планирует подождать с ипотекой и прийти в банк к концу этого года или в начале следующего, то будет разочарован. Центробанк постепенно поднимает ключевую ставку, а процент по ипотеке уже и так рос дважды с мая 2021 года. Так что нужно пользоваться всеми государственными программами своевременно.

Владельцы материнского капитала, которые решили ждать индексации января 2022, должны понимать, что потеряют гораздо большую сумму денег, если не вложатся в покупку жилья прямо сейчас. Размер помощи от государства с каждым годом увеличивается. При этом сумма индексации составляет около 10 тысяч, в зависимости от того, какая ситуация с инфляцией. Зато цены на недвижимость увеличиваются сразу на 50-100 тысяч рублей, а то и более. Да, на вторичном рынке можно поторговаться. Однако сейчас, когда объектов недвижимости меньше, нежели покупателей, собственники неохотно идут на компромисс. Поэтому рост цен составил 30-40% в сравнении 2021 года с 2020 годом.

Риски

Чтобы получить доход от приобретаемой недвижимости, следует внимательно изучить рынок. Рискует тот, кто поддается панике и совершает бездумные покупки. Поэтому в первую очередь следует задать себе несколько вопросов:

1. «За какие средства покупать недвижимость: личные или заемные?».

2. «В каком районе города выгоднее совершить покупку, которая принесет прибыль?».

3. «Что я буду делать после инвестирования средств в недвижимость: сдавать квартиру в аренду, делать в ней ремонт и продавать подороже, реализовать в прежнем состоянии как только в очередной раз взлетят цены?».

4. «На какую сумму прибыли стоит рассчитывать?».

5. «Купить квартиру на вторичном рынке или вложиться средства в строительство новостройки?».

Ответы лучше записать на бумаге. А вот аналитику цен на жилье можно составить в табличном виде. Если же возникают сложности с пониманием общей ситуации на рынке, то всегда можно обратиться к экспертам по данному вопросу.

Проанализировав, какая недвижимость, сколько стоит и к чему приведет ее покупка, будущий собственник меньше рискует потерять прибыль, так как у него уже будут готовые расчеты.