 

Исследователи добавили сливочное масло в список вредных продуктов

25.10.2021, 10:52, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Исследователи Гарвардского университета в Бостоне добавили сливочное масло в перечень вредных продуктов. Они полагают, что лакомство молочными продуктами взаимосвязано с увеличением рисков преждевременной смерти.
Эксперты до сих пор расходятся во мнениях о том, как влияют молочные продукты на здоровье человека. Они проводили большое наблюдение и выяснили, что при замене сливочного масла и всех молочных продуктов высокой жирности на более здоровые альтернативы, на 20% понижает риски ранней смерти.

Ранее национальный форум по ожирению предупреждал, что советы не есть много животных жиров – были неверными. Считалось, что не существует весомых подтверждений того, что насыщенные жиры могут вредить сердцу. Это спровоцировало негативные реакции среди специалистов, заявивших, что научные данные, которые стоят за этим, ложные.

В исследовании участвовало 120 000 добровольцев. Благодаря работе исследователи поняли, что чем больше калорий приобретает человек из насыщенных жиров, тем больше риски. На каждые 5% увеличения калорийности молочных продуктов риски возрастают на 8%, но переключение на ненасыщенные жиры на 20% понижает риски смерти.

Участники исследования подробно описывали свои привычки в еде каждые 2-4 года на протяжении больше 30 лет. Ученые вели наблюдение смертей, сопоставляя их с пищевыми рутинами. Итоги опытов продемонстрировали, что трансжиры оказывают худшее действие на здоровье. Также 2% калорий из трансжиров на 16% повышают вероятность ранней смерти. Каждое 5% увеличение употребление насыщенных жиров, например, сливочное масло, вело к повышению рисков на 8%. Фрэнк Ху, ученый, считает, что такой опыт показал, как важно убрать трансжиры и заменить насыщенные жиры ненасыщенными.

Источник: zoj.news



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

09.05 / Алла Пугачева с детьми в честь Дня Победы прошлась строевым шагом

08.10 / Любовник Софии Конкиной Михаил Серов был уличен в фальшивом алиби

13.08 / Лицемерка и предательница:Тимановская готовила побег в Польшу

09.07 / Ученые назвали вкусный продукт для профилактики болезней сердца

17.11 / Вирусолог тайно рассказал о мутировавшем в Сибири коронавирусе

09.11 / Власти заговорили о новых ограничениях в Москве из-за коронавируса

20.07 / Литвинова обнародовала фотографию возлюбленного дочери

10.06 / Мнение: Подарок Байдену?

14.06 / Большой слой крема не повысит защиту кожи: полное руководство по получению здорового загара

05.04 / Мнение: Коротко по Донбассу. 04.04.2021

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика