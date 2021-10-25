Исследователи добавили сливочное масло в список вредных продуктов

Исследователи Гарвардского университета в Бостоне добавили сливочное масло в перечень вредных продуктов. Они полагают, что лакомство молочными продуктами взаимосвязано с увеличением рисков преждевременной смерти.

Эксперты до сих пор расходятся во мнениях о том, как влияют молочные продукты на здоровье человека. Они проводили большое наблюдение и выяснили, что при замене сливочного масла и всех молочных продуктов высокой жирности на более здоровые альтернативы, на 20% понижает риски ранней смерти.

Ранее национальный форум по ожирению предупреждал, что советы не есть много животных жиров – были неверными. Считалось, что не существует весомых подтверждений того, что насыщенные жиры могут вредить сердцу. Это спровоцировало негативные реакции среди специалистов, заявивших, что научные данные, которые стоят за этим, ложные.

В исследовании участвовало 120 000 добровольцев. Благодаря работе исследователи поняли, что чем больше калорий приобретает человек из насыщенных жиров, тем больше риски. На каждые 5% увеличения калорийности молочных продуктов риски возрастают на 8%, но переключение на ненасыщенные жиры на 20% понижает риски смерти.

Участники исследования подробно описывали свои привычки в еде каждые 2-4 года на протяжении больше 30 лет. Ученые вели наблюдение смертей, сопоставляя их с пищевыми рутинами. Итоги опытов продемонстрировали, что трансжиры оказывают худшее действие на здоровье. Также 2% калорий из трансжиров на 16% повышают вероятность ранней смерти. Каждое 5% увеличение употребление насыщенных жиров, например, сливочное масло, вело к повышению рисков на 8%. Фрэнк Ху, ученый, считает, что такой опыт показал, как важно убрать трансжиры и заменить насыщенные жиры ненасыщенными.

Источник: zoj.news