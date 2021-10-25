На Украине усомнились в необходимости вводить визовый режим с Россией

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов не считает рациональным введение визового режима с Россией, поскольку в Киеве «понимают, кого не пускать» в страну.

«Вводить или не вводить какие-то визовые режимы? Надо понимать, что после этих действий мы будем иметь. Мы и так понимаем, кто к нам едет, кого мы не пускаем. Хочу сказать, эта информация достаточно специфическая, на самом деле наши пограничники колоссальное число людей по тем или иным причинам не пропускают на нашу территорию. Какую задачу решит введение визового режима?» – сообщил Данилов РБК-Украина.

По его мнению, Украина должна перейти на жесткую президентскую республику. При этом Данилов отметил, что на Украине избирают президента всенародно, но по конституции в стране парламентско-президентская республика. Он добавил, что в парламентско-президентской республике президента нужно избирать в парламенте и «поставить точку в этом вопросе».

«Могут быть парламентско-президентские республики? Да, они могут существовать, но в условиях, когда есть уже устоявшаяся демократия, которая имеет свои корни, для этого должны пройти века», – считает Данилов.

Ранее секретарь СНБО пообещал открыть центры связи с властями для людей, живущих на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса и Крыма. Он подчеркнул, что таким шагом власти желают обеспечить соблюдение конституционных прав украинских граждан, регулярно пересекающих линию разграничения по тем или иным обстоятельствам.