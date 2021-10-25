Актриса Светлана Светличная пропала в Москве

Сотрудники полиции устанавливают местонахождение актрисы Светланы Светличной, пропавшей в Москве, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Актриса Светлана Светличная, 1940 года рождения, не выходит на связь с 21 октября. В настоящее время предпринимаются меры по установлению ее местонахождения», – сообщил источник ТАСС.

По данным источника, предварительно, женщина страдает деменцией.

В пресс-службе столичной ГУ МВД сообщили, что 24 октября в ОМВД Богородское поступило заявление от мужчины о том, что его мать 1940 года рождения с 21 октября не выходит на связь, местонахождение ее неизвестно. «Сотрудники полиции разыскивают женщину, по данному факту проводится проверка», – сказали в главке.

Светлан Светличная – советская и российская актриса, заслуженная артистка РСФСР. Она снялась во многих фильмах, в том числе, «Бриллиантовая рука», «Семнадцать мгновений весны», «Место встречи изменить нельзя».

В ноябре 2020 года Светличная также была госпитализирована в столичную больницу с подозрением на инсульт. Тогда он рассказала, что ее плохое самочувствие связано с полученной в июле травмой: во время интервью ей на голову упала установка с софитом.

Напомним, в апреле Светличную госпитализировали в больницу с подозрением на инсульт, в этом году актрисе исполнится 81 год.