 

Гинцбург назвал побочные эффекты вакцины от COVID-19 для подростков

25.10.2021, 10:46, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинДиректор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что побочные эффекты, выявленные во время клинических исследований вакцины против нового коронавируса для подростков, незначительны.

«У вакцины детской очень незначительные побочные эффекты – повышение температуры до 37,2-37,3 градуса», – сказал он ТАСС.

Ранее Гинцбург назвал сроки начала вакцинации подростков от COVID-19. Тогда он рассказал, что вакцинация подростков от коронавируса должна начаться до 20 сентября. По его словам, прививка вакцины «Спутник V» для подростков 12-17 лет будет вводиться дважды, но концентрация препарата уменьшена в пять раз. 



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