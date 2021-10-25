Гинцбург назвал побочные эффекты вакцины от COVID-19 для подростков

Директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что побочные эффекты, выявленные во время клинических исследований вакцины против нового коронавируса для подростков, незначительны.

«У вакцины детской очень незначительные побочные эффекты – повышение температуры до 37,2-37,3 градуса», – сказал он ТАСС.

Ранее Гинцбург назвал сроки начала вакцинации подростков от COVID-19. Тогда он рассказал, что вакцинация подростков от коронавируса должна начаться до 20 сентября. По его словам, прививка вакцины «Спутник V» для подростков 12-17 лет будет вводиться дважды, но концентрация препарата уменьшена в пять раз.