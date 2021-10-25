 

“Супер-секси”, “Смелая зажигалочка”. Жена продюсера студии “Квартал 95” Саливанчук оголилась полностью

25.10.2021, 10:42, Новости дня
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“А что скажут люди…”. Эта фраза блокирует абсолютно все желания и мечты, если они хоть немного не отвечают общепринятым правилам. Это то, что большинство из нас слышали еще с самого детства”, – отметила она.

Актриса сделала акцент на том, что каждая история успешного человека – это выход из зоны “люди скажут: “Молодец”.

“А они это скажут только тогда, когда вы сольетесь с их серой массой и будете такие же, как они. А именно – никем”, – подчеркнула она.

Саливанчук заявила, что необходимо следовать своим желаниям.

“Забудьте страх осуждения”, – призвала она.

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Публикация от Саливанчук Анна (@salivanchuk.anna)

Подписчики отреагировали на пост.

“Божественная! Секси”, – написала anya23109.

“Смелая зажигалочка!” – написала bubaleks67.

“Супер-секси”, – заявил lyis1974.

Контекст:

Анна Саливанчук замужем за продюсером студии “Квартал 95” Александром Божковым с 2015 года. В том же году у пары родился сын Глеб, а 1 сентября 2020-го – второй сын Никита. 

Наиболее известные проекты с участием Саливанчук – фильм “Свингеры” и сериал “Однажды под Полтавой”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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