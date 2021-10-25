 

Пыткам в российской тюремной больнице подверглись около сотни заключенных – программист Савельев

25.10.2021, 10:42, Новости дня
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Савельев сам был заключенным саратовской тюрьмы и провел там семь лет. Из них пять лет он работал в тюремной больнице и обслуживал камеры и видеорегистраторы. При этом первые два года его не допускали к камерам.

По его словам, за это время через пытки в больнице прошли около сотни человек. 

Отвечая на вопрос журналистов, почему частым видом пыток было сексуальное насилие, Савельев сказал “это сразу ломает человека, ломает всякую волю к сопротивлению”.

Пытками занимались другие заключенные, которые назначали сотрудники тюрьмы. Савельев выдавал им регистратор, а когда его ему возвращали, то проверял, сохранилась ли запись и все ли хорошо со звуком. Потом от руководства поступала команда: просто стереть или записать на флешку, которую относили вышестоящим руководителям.

Контекст:

4 октября глава правозащитной организации Gulagu.net Владимир Осечкин заявил в Facebook, что получил более 40 гигабайт видеоматериалов, фото и документов, “доказывающих, что в учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний действуют зондеркоманды негласных агентов ФСБ и ФСИН, которые по заданию кураторов пытают и насилуют заключенных”. По информации правозащитника, видео нужны были силовикам в качестве компромата на заключенных.

По словам Осечкина, архив ему передал программист из Беларуси Савельев, который отбывал срок в Саратовской области и обслуживал камеры и видеорегистраторы в областной туберкулезной больнице №1 Саратова.

5 октября Gulagu.net опубликовал первые два видео пыток и изнасилований заключенных в туберкулезной больнице Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) №1 в российском Саратове. Еще ряд видео проект предоставил журналистам.

После обнародования видео Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о сексуальном насилии над заключенными, а начальника саратовской тюремной больницы Павла Гаценко уволили.

Савельев рассказывал 19 октября, что после освобождения российские силовики водили его на допрос и обыскивали, пытаясь найти флешку или ноутбук с видеозаписями, которые он вынес из тюрьмы. Он согласился сотрудничать, но решил бежать из страны и вскоре оказался во Франции, где запросил политическое убежище.

23 октября в России объявила Савельева в розыск, готовятся документы для его ареста.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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