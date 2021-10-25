 

В Украине минимум три группы стремятся представлять интересы Путина, четвертой была группа Медведчука – Данилов

25.10.2021, 10:42, Новости дня
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“На российском направлении сейчас происходит колоссальная борьба за влияние на Украину среди тех людей, которые находятся на территории нашей страны. Между этими группами идет столкновение. [Нардеп, лидер политсовета ОПЗЖ Виктор] Медведчук был одной из этих групп, он был, скажем так, в фаворе с учетом того, что он кум [президента РФ Владимира] Путина”, – сказал Данилов. 

По его словам, сейчас между этими группами происходит “выяснение отношений”, кто из них будет главным и представлять интересы России.

“Много таких групп? Я знаю как минимум три группы, которые выясняют, кто будет представлять здесь интересы Путина. Отвалившаяся группа – это была группа Медведчука, четвертая”, – добавил Данилов.

Контекст:

Медведчуку и его коллеге по фракции Тарасу Козаку 11 мая было объявлено подозрение по ст. 111 (государственная измена) и по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. Как уточнила Венедиктова, подозрение по ст. 438 касается разграбления национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма. В деле три эпизода, первый из них касается помощи России в получении нефтегазового месторождения в аннексированном Крыму, второй – передачи спецслужбам РФ тайных сведений об украинских войсках, третий – участия фигурантов в разработке проекта “Луч”, с помощью которого планировалось вербовать украинских мигрантов в РФ.

Печерский райсуд Киева отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест до 9 июля, его несколько раз продлевали. Козак находится в розыске.

8 октября Медведчуку сообщили новое подозрении в госизмене и пособничестве терроризму (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 и ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса). Уголовное производство касается незаконных поставок угля с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей на подконтрольную правительству территорию Украины.

По данным следствия, за время существования схемы, в 2014–2015 годах, террористов “ДНР” и “ЛНР” профинансировали на более чем 200 млн грн. СБУ обнародовала аудиозаписи, которые, по версии следствия, подтверждают причастность Медведчука к незаконным поставкам угля из ОРДЛО. На них Медведчук разговаривает с тогдашним помощником президента РФ Владиславом Сурковым, нынешним заместителем главы администрации президента России Дмитрием Козаком, российским дипломатом Михаилом Зурабовым, замглавы администрации президента РФ Владимиром Островенко и другими.

Медведчук считает это дело сфабрикованным, а аудиозаписи – смонтированными.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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