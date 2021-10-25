 

Климатологи рассказали, сколько дней в Киеве не было морозов

25.10.2021, 10:42, Новости дня
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“25 октября температура воздуха снизилась до -0,5 ºС, что свидетельствует об окончании безморозного периода, который длился с 13 марта – 219 дней. Средняя многолетняя дата первого заморозка в воздухе – 21 октября, а продолжительность безморозного периода равна 197 дням”, – рассказали климатологи.

Самые короткие безморозные периоды в Киеве были зафиксированы в 1902-м и 1945 году – 144 дня, самые длинные – 223 дня – в 2008-м и 2013 году.

“Несмотря на то, что зима уже напомнила о себе, официально она начнется, когда среднесуточная температура воздуха устойчиво перейдет от 0 °С в сторону понижения. Средняя дата такого перехода в Киеве приходится на 29 ноября”, – уточнили в обсерватории.

https://www.facebook.com/CGO.Official/posts/414399300136304

Контекст:

Метеорологическая осень в Киеве началась 19 сентября. Сентябрь 2021 года в Киеве был холоднее климатической нормы. Самым теплым днем было 13 сентября (максимальная температура достигла +27 °С), самым холодным – 30 сентября (минимальная температура +3,9 °С).

Ночь на 22 октября стала самой теплой в столице Украины за 141 год.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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