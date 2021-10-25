 

Пикалов о Зеленском: У меня сейчас прямого телефона Владимира Александровича нет. Старые телефоны, которые были, – их нет. Ушли в прошлое

25.10.2021, 10:42, Новости дня
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На уточняющий вопрос журналиста, о какой жене идет речь, Пикалов ответил: “Ну та, которая у меня была”. Других подробностей об отношениях с женой он не озвучил.

Рассказывая о дне рождения Зеленского, который тот отмечал в конце января 2021 года, Пикалов сообщил, что заранее не знал о том, что будет приглашен на празднование.

“Мне позвонили и сказали: “Тебе позвонят и скажут, куда приехать”. Я не знал, кто будет. Мне позвонили  я приехал, а потом уехал. Мне за два часа об этом сказали. Днем у меня был еще монтаж, я не отвечал на звонки, и когда мне позвонили, сказали, что уже надо быть”, – рассказал Пикалов.

По словам артиста, у него нет номера телефона Зеленского.

“У меня сейчас прямого телефона Владимира Александровича нет. У меня нет прямой связи. У меня есть какие-то старые телефона. Я периодически говорю: “Ленчик (Супруга Зеленского Елена Зеленская, которая также является автором студии “Квартал 95”. – “ГОРДОН“), поздравлял президента с праздником”. – “Какой у тебя номер? Это уже не его номер”. Я не знаю, меняет ли он постоянно, но те, старые телефоны, которые у него были со студии “Квартал 95″ –  их нет. Ушли в  прошлое”, – резюмировал он.

ВИДЕОВидео: Українська правда / YouTube
Контекст:

Актер, художественный руководитель студии “Квартал 95” Зеленский стал президентом Украины в 2019 году. Во втором туре за Зеленского проголосовало 73,22% избирателей, за пятого президента Петра Порошенко – 24,45%.

4 февраля вышло расследование программы “Радіо Cвобода”  “Схемы”, в котором говорилось, что Зеленский 29 января устроил вечеринку в честь своего дня рождения в квартире совладельца студии “Квартал 95” и бизнес-партнера украинского бизнесмена Игоря Коломойского Тимура Миндича в Киеве.

Среди гостей праздника журналисты заметили представителей власти, в частности первого помощника президента Сергея Шефира, руководителя Офиса президента Андрея Ермака, его заместителя Кирилла Тимошенко. Также были участники “Квартала 95” Евгений Кошевой, Александр Пикалов, Елена Кравец, Мика Фаталов, Валерий Жидков, Степан Казанин, Артем Гагарин и режиссер сериала “Слуги народа” Алексей Кирющенко.

Пикалов родился в 1976 году в Кривом Роге. С 1998 года является автором студии “Квартал 95”. Раньше Пикалов исполнял роль беглого президента Украины Виктора Януковича. В настоящее время он выходит на сцену в образе украинского бизнесмена Игоря Коломойского.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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