Лидер вологодского движения «Против неизученных вакцин» отравился метанолом в водке

В Вологде врачи борются за жизнь 58-летнего Андрея Гладышева, возглавлявшего местное движение «СтопЭксперимент: народ против неизученных вакцин».

Активисты этой незарегистрированной организации призывали людей избегать вакцинации от COVID-19. Согласно идеологии движения, прививки от новой коронавирусной инфекции представляют опасность, поскольку их состав и долгосрочные последствия не изучены должным образом. До тех пор, пока пациент достоверно не знает, что входит в состав вакцины, её навязывание является преступлением, утверждали активисты.

Как стало известно региональным СМИ, 22 октября Гладышева госпитализировали с отравлением. Позже сообщили, что мужчина пил водку неустановленного производителя, в составе которой обнаружили метиловый спирт.

Первоначально медики решили не оказывать ему помощь, поскольку при себе у пациента был обнаружено нотариально заверенное заявление с отказом от медицинского вмешательства, где врачи были названы «факцинщиками – нацистскими преступниками, пособниками тайного мирового каганата».

По просьбе супруги и после вмешательства юриста, заверившего в ничтожности подобных документов, пострадавшего всё же начали лечить.

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