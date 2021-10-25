 

Мнение: План по продажам

25.10.2021, 10:30, Разное
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И снова Гинцбург. У него буквально бенефис. Ревакцинироваться от коронавируса россияне могут раньше чем через полгода, считает директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, вреда для организма от ранней ревакцинации не будет, однако и особой пользы тоже. По словам Гинцбурга, полгода — это оптимальный срок для ревакцинации и хорошего ответа иммунной системы на препарат.

Гинцбург выступает, как директор по продажам. Его задача – обеспечивать сбыт продукции. Проблема в том, что уже обозначился предел насыщения. Новые клиенты находятся всё труднее, затраты на их привлечение увеличиваются.

Поэтому нужно работать с тем рынком сбыта, который сформирован. То есть – на повестку встает ревакцинация.

Здесь, видимо, у Гинцбурга поддержки режима не будет. У власти проблема в том, что она не выдерживает показатели ВОЗ. Тут не ревакцинироваться, а хотя бы один укол поставить нужно еще более чем десяти миллионам людей за оставшиеся два месяца, чтобы дотянуть до поставленных плановых цифр. И это при том, что за целый год удалось принудить к вацинации 50 миллионов человек. Все добровольцы уже закончились, а методы убеждения перестали работать.

Но Гинцбург смотрит в будущее. Задачу продавать свою вакцину это не снимает. И с нового года тема повторных уколов будет подниматься все чаще.

Источник: Эль Мюрид



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