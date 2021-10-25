 

В офисе Зеленского пригрозили России украинскими ракетами

25.10.2021, 10:26, Разное
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Напряженные взаимоотношения между Россией и Украиной часто проявляются в тех или иных громких заявлениях политических деятелей. На этот раз из Киева прозвучали очередные провокационные слова в адрес Москвы.

Внештатный советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович сообщил, что в ближайшее время на российскую столицу будут направлены ракеты. По словам чиновника, это произойдет по той причине, что в Незалежной ведется активная работа над ракетной программой.

Арестович добавил, что такой шаг смог бы стать “ответом на действия России”. Он повторил распространенную среди украинских политиков риторику о том, что Киев должен реагировать на агрессию со стороны Москвы.

Данными провокационными словами деятель не ограничился, передает телеканал “360”. Он также предсказал “конец России” в случае “нападения” на Украину. Политик считает, что Москва “намекает на угрозы”, чтобы заставить Киев подстраивался под политические цели Кремля.

Напомним, ранее министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина в обозримом будущем получит возможность нести ответственность за безопасность и процветание Европы. Дипломат охарактеризовал последние несколько десятков лет истории Незалежной фразой “большой успех”.



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