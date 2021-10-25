Прививка от COVID-19 может защитить от атипичной пневмонии и простуды



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Специалисты из Северно-Западного университета исследовали плазму привитых от COVID-19, чтобы оценить вероятность перекрестного иммунитета с другими коронавирусами, в том числе с SARS-CoV-1, из-за которого произошла вспышка атипичной пневмонии в 2003 году, сезонным OC43, вызывающим симптомы простуды, и мербековирусом, ответственным за ближневосточный респираторный синдром (MERS).

Результаты показали, что перекрестно-реактивные антитела к SARS-CoV-2 могут потенциально защитить от SARS-CoV-2, и в меньшей степени — от сезонного коронавируса. Исследование также продемонстрировало, что мыши, привитые от атипичной пневмонии, имеют перекрестный иммунитет к SARS-CoV-2.

«Причина заключается в том, что SARS-CoV-1 и SARS-CoV-2 генетически похожи, как двоюродные братья, в то время как коронавирус простуды к ним не так близок», — сообщили авторы исследования.

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Другим важным открытием было, что перенесенные в прошлом сезонные коронавирусные инфекции могут защитить от заражения другими коронавирусами. Отметим, что более раннее исследование опровергло эту привлекательную гипотезу. В эксперименте исследователей Пенсильванского университета перекрестно-реактивные антитела не снизили риск заражения SARS-CoV-2 и не уменьшили тяжесть течения заболевания.

По мнению авторов нового исследования, полученные данные создают перспективу для универсальных вакцин против одних семейств коронавируса, которые могут быть полезны в будущих эпидемиях.