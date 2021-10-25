Mercedes начала испытания кабриолета CLE на трассе Нюрбургринга

В ходе дородных заездов обнаружен прототип нового немецкого кабриолета Mercedes-Benz CLE.

Данный экземпляр удалось зафиксировать фотошпионам во время испытаний на трассе Нюрбургринг. Кроме того, новая модель до сих пор скрыта плотной защитной пленкой. Вместе с тем эксперты констатировали, что прототип существенно отличается от последующего серийного исполнения кабриолета Mercedes-Benz CLE.

Кроме того, эксперты предполагают, что новинка будет официально представлена публике в 2023 году. Разработчики тщательно скрывают технические параметры автомобиля. Однако следует выделить, что кабриолет может перенять линейку силовых агрегатов у новой модификации Mercedes-Benz C-класса. Цена пока остается зашифрованной немецким брендом.