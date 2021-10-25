Названа дата выхода и цена обновленного кроссовера BYD Song Pro DM-i

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25.10.2021, 10:10, Новости дня
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В Сети появились подробности о новом китайском кроссовере BYD Song Pro DM-i.

Данный автомобиль могут начать продавать по предварительным заказам уже в следующем месяце. Вместе с тем поступление к официальным дилерам на местном рынке состоится к концу 2021 года. Напомним, стоимость нового кроссовера BYD Song Pro DM-i составляет от 150 тысяч юаней в базовом исполнении.

Ранее неоднократно рассекречивали внешний вид паркетника, а также некоторые технические параметры. Указано, что кроссовер BYD Song Pro DM-i получил гибридную силовую установку с поддержкой быстрой зарядки. Запас хода на полном заряде достигает 1090 километров. Кроме того, осуществить разгон от 0 до 100 км в час можно за 7,9 секунд.



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