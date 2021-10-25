Атомные электростанции России
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В общей сложности на 11-ти российских АЭС эксплуатируется 38 энергоблоков суммарной установленной мощностью свыше 30,5 гВт, в том числе:
– 22 энергоблока с реакторами типа ВВЭР (из них 4 энергоблока – ВВЭР-1200, 13 энергоблоков – ВВЭР-1000 и 5 энергоблоков – ВВЭР-440 различных модификаций);
– 12 энергоблоков с канальными реакторами (9 энергоблоков с реакторами типа РБМК-1000 и 3 энергоблока с реакторами типа ЭГП-6);
– 2 энергоблока с реакторами на быстрых нейтронах с натриевым охлаждением (БН-600 и БН-800);
– 2 реактора ПАТЭС типа КЛТ-40С электрической мощностью 35 МВт каждый.
Доля выработки электроэнергии атомными станциями в России составляет свыше 20 % от всего производимого электричества. При этом в Европейской части страны доля атомной энергетики достигает 30%, а на Северо-Западе – 37%.
|Блок
|Тип реактора
|Статус
|Номинальная электрическая мощность, МВт
|Дата ввода
|Балаковская АЭС
|г. Балаково, Саратовская обл.
|№1
|ВВЭР-1000
|В эксплуатации
|1 000
|28.12.1985
|№2
|ВВЭР-1000
|В эксплуатации
|1 000
|08.10.1987
|№3
|ВВЭР-1000
|В эксплуатации
|1 000
|24.12.1988
|№4
|ВВЭР-1000
|В эксплуатации
|1 000
|04.11.1993
|Белоярская АЭС
|г. Заречный, Свердловская обл.
|№1
|АМБ-100
|Остановлен
|100
|26.04.1964
|№2
|АМБ-200
|Остановлен
|200
|29.12.1967
|№3
|БН-600
|В эксплуатации
|600
|08.04.1980
|№4
|БН-800
|В эксплуатации
|800
|01.11.2016
|Билибинская АЭС
|г. Билибино, Чукотский АО
|№1
|ЭГП-6
|Остановлен
|12
|12.01.1974
|№2
|ЭГП-6
|В эксплуатации
|12
|30.10.1974
|№3
|ЭГП-6
|В эксплуатации
|12
|22.12.1975
|№4
|ЭГП-6
|В эксплуатации
|12
|27.12.1976
|Калининская АЭС
|г. Удомля, Тверская обл.
|№1
|ВВЭР-1000
|В эксплуатации
|1 000
|09.05.1984
|№2
|ВВЭР-1000
|В эксплуатации
|1 000
|11.12.1986
|№3
|ВВЭР-1000
|В эксплуатации
|1 000
|16.12.2004
|№4
|ВВЭР-1000
|В эксплуатации
|1 000
|24.11.2011
|Кольская АЭС
|г. Полярные Зори, Мурманская обл.
|№1
|ВВЭР-440
|В эксплуатации
|440
|29.06.1973
|№2
|ВВЭР-440
|В эксплуатации
|440
|08.12.1974
|№3
|ВВЭР-440
|В эксплуатации
|440
|24.03.1981
|№4
|ВВЭР-440
|В эксплуатации
|440
|11.10.1984
|Курская АЭС
|г. Курчатов, Курская обл.
|№1
|РБМК-1000
|В эксплуатации
|1 000
|19.12.1976
|№2
|РБМК-1000
|В эксплуатации
|1 000
|28.01.1979
|№3
|РБМК-1000
|В эксплуатации
|1 000
|17.10.1983
|№4
|РБМК-1000
|В эксплуатации
|1 000
|02.12.1985
|Курская АЭС-2
|№1
|ВВЭР-ТОИ
|Сооружается
|1 255
|№2
|ВВЭР-ТОИ
|Сооружается
|1 255
|Ленинградская АЭС
|г. Сосновый Бор, Ленинградская обл.
|№1
|РБМК-1000
|В эксплуатации
|1 000
|21.12.1973
|№2
|РБМК-1000
|В эксплуатации
|1 000
|11.07.1975
|№3
|РБМК-1000
|В эксплуатации
|1 000
|07.12.1979
|№4
|РБМК-1000
|В эксплуатации
|1 000
|09.12.1981
|Ленинградская АЭС-2
|г. Сосновый Бор, Ленинградская обл.
|№1
|ВВЭР-1200
|Сооружается
|1 200
|№2
|ВВЭР-1200
|Сооружается
|1 200
|Нововоронежская АЭС
|г. Нововоронеж, Воронежская обл.
|№1
|ВВЭР-210
|Остановлен
|210
|30.09.1964
|№2
|ВВЭР-365
|Остановлен
|365
|27.12.1969
|№3
|ВВЭР-440
|Остановлен
|440
|27.12.1971
|№4
|ВВЭР-440
|В эксплуатации
|440
|28.12.1972
|№5
|ВВЭР-1000
|В эксплуатации
|1 000
|31.05.1980
|Нововоронежская АЭС-2 г. Нововоронеж, Воронежская обл.
|№1
|ВВЭР-1200
|В эксплуатации
|1 200
|27.02.2017
|№2
|ВВЭР-1200
|В эксплуатации
|1 200
|31.10.2019
|Ростовская АЭС
|г. Волгодонск, Ростовская обл.
|№1
|ВВЭР-1000
|В эксплуатации
|1 000
|30.03.2001
|№2
|ВВЭР-1000
|В эксплуатации
|1 000
|16.03.2010
|№3
|ВВЭР-1000
|В эксплуатации
|1 000
|27.12.2014
|№4
|ВВЭР-1000
|В эксплуатации
|1 000
|02.02.2018
|Смоленская АЭС
|г. Десногорск, Смоленская обл.
|№1
|РБМК-1000
|В эксплуатации
|1 000
|09.12.1982
|№2
|РБМК-1000
|В эксплуатации
|1 000
|31.05.1985
|№3
|РБМК-1000
|В эксплуатации
|1 000
|17.01.1990
|Академик Ломоносов
|г. Певек, Чукотский авт. округ
|№1
|КЛТ-40
|Сооружается
|35
|№2
|KLT-40
|Сооружается
|35
|Обнинская АЭС
|г. Обнинск, Калужская обл.
|№1
|АМ
|Остановлен
|5
|26.06.1954
Источник: EcoLi.Me
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