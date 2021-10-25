 

Атомные электростанции России

25.10.2021, 10:12, Разное
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В общей сложности на 11-ти российских АЭС эксплуатируется 38 энергоблоков суммарной установленной мощностью свыше 30,5 гВт, в том числе:
  
– 22 энергоблока с реакторами типа ВВЭР (из них 4 энергоблока – ВВЭР-1200, 13 энергоблоков  – ВВЭР-1000 и 5 энергоблоков – ВВЭР-440 различных модификаций);
– 12 энергоблоков с канальными реакторами (9 энергоблоков с реакторами типа РБМК-1000 и 3 энергоблока с реакторами типа ЭГП-6);
– 2 энергоблока с реакторами на быстрых нейтронах с натриевым охлаждением (БН-600 и БН-800);
– 2 реактора ПАТЭС типа КЛТ-40С электрической мощностью 35 МВт каждый.

Доля выработки электроэнергии атомными станциями в России составляет свыше 20 % от всего производимого электричества. При этом в Европейской части страны доля атомной энергетики достигает 30%, а на Северо-Западе – 37%.

Блок Тип реактора Статус Номинальная электрическая мощность, МВт Дата ввода
Балаковская АЭС г. Балаково, Саратовская обл.
№1 ВВЭР-1000 В эксплуатации 1 000 28.12.1985
№2 ВВЭР-1000 В эксплуатации 1 000 08.10.1987
№3 ВВЭР-1000 В эксплуатации 1 000 24.12.1988
№4 ВВЭР-1000 В эксплуатации 1 000 04.11.1993
Белоярская АЭС г. Заречный, Свердловская обл.
№1 АМБ-100 Остановлен 100 26.04.1964
№2 АМБ-200 Остановлен 200 29.12.1967
№3 БН-600 В эксплуатации 600 08.04.1980
№4 БН-800 В эксплуатации 800 01.11.2016
Билибинская АЭС г. Билибино, Чукотский АО
№1 ЭГП-6 Остановлен 12 12.01.1974
№2 ЭГП-6 В эксплуатации 12 30.10.1974
№3 ЭГП-6 В эксплуатации 12 22.12.1975
№4 ЭГП-6 В эксплуатации 12 27.12.1976
Калининская АЭС г. Удомля, Тверская обл.
№1 ВВЭР-1000 В эксплуатации 1 000 09.05.1984
№2 ВВЭР-1000 В эксплуатации 1 000 11.12.1986
№3 ВВЭР-1000 В эксплуатации 1 000 16.12.2004
№4 ВВЭР-1000 В эксплуатации 1 000 24.11.2011
Кольская АЭС г. Полярные Зори, Мурманская обл.
№1 ВВЭР-440 В эксплуатации 440 29.06.1973
№2 ВВЭР-440 В эксплуатации 440 08.12.1974
№3 ВВЭР-440 В эксплуатации 440 24.03.1981
№4 ВВЭР-440 В эксплуатации 440 11.10.1984
Курская АЭС г. Курчатов, Курская обл.
№1 РБМК-1000 В эксплуатации 1 000 19.12.1976
№2 РБМК-1000 В эксплуатации 1 000 28.01.1979
№3 РБМК-1000 В эксплуатации 1 000 17.10.1983
№4 РБМК-1000 В эксплуатации 1 000 02.12.1985
Курская АЭС-2      
№1 ВВЭР-ТОИ Сооружается 1 255  
№2 ВВЭР-ТОИ Сооружается 1 255  
Ленинградская АЭС г. Сосновый Бор, Ленинградская обл.
№1 РБМК-1000 В эксплуатации 1 000 21.12.1973
№2 РБМК-1000 В эксплуатации 1 000 11.07.1975
№3 РБМК-1000 В эксплуатации 1 000 07.12.1979
№4 РБМК-1000 В эксплуатации 1 000 09.12.1981
Ленинградская АЭС-2 г. Сосновый Бор, Ленинградская обл.
№1 ВВЭР-1200 Сооружается 1 200  
№2 ВВЭР-1200 Сооружается 1 200  
Нововоронежская АЭС г. Нововоронеж, Воронежская обл.
№1 ВВЭР-210 Остановлен 210 30.09.1964
№2 ВВЭР-365 Остановлен 365 27.12.1969
№3 ВВЭР-440 Остановлен 440 27.12.1971
№4 ВВЭР-440 В эксплуатации 440 28.12.1972
№5 ВВЭР-1000 В эксплуатации 1 000 31.05.1980
Нововоронежская АЭС-2 г. Нововоронеж, Воронежская обл.
№1 ВВЭР-1200 В эксплуатации 1 200 27.02.2017
№2 ВВЭР-1200 В эксплуатации 1 200 31.10.2019
Ростовская АЭС г. Волгодонск, Ростовская обл.
№1 ВВЭР-1000 В эксплуатации 1 000 30.03.2001
№2 ВВЭР-1000 В эксплуатации 1 000 16.03.2010
№3 ВВЭР-1000 В эксплуатации 1 000 27.12.2014
№4 ВВЭР-1000 В эксплуатации 1 000 02.02.2018
Смоленская АЭС г. Десногорск, Смоленская обл.
№1 РБМК-1000 В эксплуатации 1 000 09.12.1982
№2 РБМК-1000 В эксплуатации 1 000 31.05.1985
№3 РБМК-1000 В эксплуатации 1 000 17.01.1990
Академик Ломоносов г. Певек, Чукотский авт. округ
№1 КЛТ-40 Сооружается 35  
№2 KLT-40 Сооружается 35  
Обнинская АЭС г. Обнинск, Калужская обл.
№1 АМ Остановлен 5 26.06.1954

Источник: EcoLi.Me



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