Атомные электростанции России

В общей сложности на 11-ти российских АЭС эксплуатируется 38 энергоблоков суммарной установленной мощностью свыше 30,5 гВт, в том числе:



– 22 энергоблока с реакторами типа ВВЭР (из них 4 энергоблока – ВВЭР-1200, 13 энергоблоков – ВВЭР-1000 и 5 энергоблоков – ВВЭР-440 различных модификаций);

– 12 энергоблоков с канальными реакторами (9 энергоблоков с реакторами типа РБМК-1000 и 3 энергоблока с реакторами типа ЭГП-6);

– 2 энергоблока с реакторами на быстрых нейтронах с натриевым охлаждением (БН-600 и БН-800);

– 2 реактора ПАТЭС типа КЛТ-40С электрической мощностью 35 МВт каждый.

Доля выработки электроэнергии атомными станциями в России составляет свыше 20 % от всего производимого электричества. При этом в Европейской части страны доля атомной энергетики достигает 30%, а на Северо-Западе – 37%.

Блок Тип реактора Статус Номинальная электрическая мощность, МВт Дата ввода Балаковская АЭС г. Балаково, Саратовская обл. №1 ВВЭР-1000 В эксплуатации 1 000 28.12.1985 №2 ВВЭР-1000 В эксплуатации 1 000 08.10.1987 №3 ВВЭР-1000 В эксплуатации 1 000 24.12.1988 №4 ВВЭР-1000 В эксплуатации 1 000 04.11.1993 Белоярская АЭС г. Заречный, Свердловская обл. №1 АМБ-100 Остановлен 100 26.04.1964 №2 АМБ-200 Остановлен 200 29.12.1967 №3 БН-600 В эксплуатации 600 08.04.1980 №4 БН-800 В эксплуатации 800 01.11.2016 Билибинская АЭС г. Билибино, Чукотский АО №1 ЭГП-6 Остановлен 12 12.01.1974 №2 ЭГП-6 В эксплуатации 12 30.10.1974 №3 ЭГП-6 В эксплуатации 12 22.12.1975 №4 ЭГП-6 В эксплуатации 12 27.12.1976 Калининская АЭС г. Удомля, Тверская обл. №1 ВВЭР-1000 В эксплуатации 1 000 09.05.1984 №2 ВВЭР-1000 В эксплуатации 1 000 11.12.1986 №3 ВВЭР-1000 В эксплуатации 1 000 16.12.2004 №4 ВВЭР-1000 В эксплуатации 1 000 24.11.2011 Кольская АЭС г. Полярные Зори, Мурманская обл. №1 ВВЭР-440 В эксплуатации 440 29.06.1973 №2 ВВЭР-440 В эксплуатации 440 08.12.1974 №3 ВВЭР-440 В эксплуатации 440 24.03.1981 №4 ВВЭР-440 В эксплуатации 440 11.10.1984 Курская АЭС г. Курчатов, Курская обл. №1 РБМК-1000 В эксплуатации 1 000 19.12.1976 №2 РБМК-1000 В эксплуатации 1 000 28.01.1979 №3 РБМК-1000 В эксплуатации 1 000 17.10.1983 №4 РБМК-1000 В эксплуатации 1 000 02.12.1985 Курская АЭС-2 №1 ВВЭР-ТОИ Сооружается 1 255 №2 ВВЭР-ТОИ Сооружается 1 255 Ленинградская АЭС г. Сосновый Бор, Ленинградская обл. №1 РБМК-1000 В эксплуатации 1 000 21.12.1973 №2 РБМК-1000 В эксплуатации 1 000 11.07.1975 №3 РБМК-1000 В эксплуатации 1 000 07.12.1979 №4 РБМК-1000 В эксплуатации 1 000 09.12.1981 Ленинградская АЭС-2 г. Сосновый Бор, Ленинградская обл. №1 ВВЭР-1200 Сооружается 1 200 №2 ВВЭР-1200 Сооружается 1 200 Нововоронежская АЭС г. Нововоронеж, Воронежская обл. №1 ВВЭР-210 Остановлен 210 30.09.1964 №2 ВВЭР-365 Остановлен 365 27.12.1969 №3 ВВЭР-440 Остановлен 440 27.12.1971 №4 ВВЭР-440 В эксплуатации 440 28.12.1972 №5 ВВЭР-1000 В эксплуатации 1 000 31.05.1980 Нововоронежская АЭС-2 г. Нововоронеж, Воронежская обл. №1 ВВЭР-1200 В эксплуатации 1 200 27.02.2017 №2 ВВЭР-1200 В эксплуатации 1 200 31.10.2019 Ростовская АЭС г. Волгодонск, Ростовская обл. №1 ВВЭР-1000 В эксплуатации 1 000 30.03.2001 №2 ВВЭР-1000 В эксплуатации 1 000 16.03.2010 №3 ВВЭР-1000 В эксплуатации 1 000 27.12.2014 №4 ВВЭР-1000 В эксплуатации 1 000 02.02.2018 Смоленская АЭС г. Десногорск, Смоленская обл. №1 РБМК-1000 В эксплуатации 1 000 09.12.1982 №2 РБМК-1000 В эксплуатации 1 000 31.05.1985 №3 РБМК-1000 В эксплуатации 1 000 17.01.1990 Академик Ломоносов г. Певек, Чукотский авт. округ №1 КЛТ-40 Сооружается 35 №2 KLT-40 Сооружается 35 Обнинская АЭС г. Обнинск, Калужская обл. №1 АМ Остановлен 5 26.06.1954