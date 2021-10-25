 

Александр Гинцбург объяснил особенности ревакцинации от коронавируса

25.10.2021, 9:58, Разное
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Вирусолог Александр Гинцбург пояснил об особенностях ревакцинации от коронавируса. По его словам, если она будет произведена раньше, чем через полгода, то это не вредно для организма.
В данном случае повторная прививка никак не повлияет на количество выработанных антител. В то же время лучше подождать шесть месяцев, чтобы сделать ревакцинацию.

Имеются не только важные механизмы, которые позволяют вырабатываться высокому уровню антител. По словам Гинцбурга, присутствуют элементы, четко контролирующие данный показатель. Когда у человека и так имеется высокий уровень антител, и дополнительно вводится вакцина, то их количество не сильно растет.

В случае проведения ревакцинации раньше срока, ничего страшного не произойдет. Вирусолог напомнил, что в РФ присутствуют все условия для безболезненной и быстрой иммунизации. Всем непривитым людям он порекомендовал быстрее записаться на вакцинацию, пишет портал «Политэксперт».



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