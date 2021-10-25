Александр Гинцбург объяснил особенности ревакцинации от коронавируса

Вирусолог Александр Гинцбург пояснил об особенностях ревакцинации от коронавируса. По его словам, если она будет произведена раньше, чем через полгода, то это не вредно для организма.

В данном случае повторная прививка никак не повлияет на количество выработанных антител. В то же время лучше подождать шесть месяцев, чтобы сделать ревакцинацию.

Имеются не только важные механизмы, которые позволяют вырабатываться высокому уровню антител. По словам Гинцбурга, присутствуют элементы, четко контролирующие данный показатель. Когда у человека и так имеется высокий уровень антител, и дополнительно вводится вакцина, то их количество не сильно растет.

В случае проведения ревакцинации раньше срока, ничего страшного не произойдет. Вирусолог напомнил, что в РФ присутствуют все условия для безболезненной и быстрой иммунизации. Всем непривитым людям он порекомендовал быстрее записаться на вакцинацию, пишет портал «Политэксперт».