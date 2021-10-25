 

Названы полезные свойства квашеной капусты

25.10.2021, 9:58, Разное
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Врач Андрей Золотарев пояснил о полезных свойствах квашеной капусты. По его словам, она помогает бороться с дисбактериозом.
Люди с нарушенной кишечной микрофлорой должны употреблять в пищу квашеную капусту. О ее полезных свойствах известно уже много лет. В продукте содержится достаточное количество витамина С, моряки часто ели его в рейсах для профилактики авитаминоза и цинги. Ключевым эффектом квашеной капусты является борьба с дисбактериозом. Это происходит потому, что в ней содержится много пищевых волокон. Они выступают прекрасной подпиткой для микрофлоры. Иммунитет человека, в свою очередь, зависит от работы кишечника.

Готовить капусту рекомендуется в домашних условиях. Если брать во внимание магазинные варианты, то в них содержится много соли. Дома в блюдо можно добавить клюкву и морковь, чтобы усилить эффект, пишет портал iReactor.



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