Юлию Меньшову раскритиковали после смерти отца из COVID-19

Ведущую и актрису Юлию Меньшову раскритиковали подписчики после смерти отца Владимира Меньшова в результате COVID-19. Критика появилась после того, как артистка начала агитировать пользователей сделать прививку. Многие вспомнили, что сам режиссер не успел вакцинироваться.

Владимир Меньшов скончался в результате последствий COVID-19 5 июля. В тот момент коронавирусом заболела и его супруга Вера Алентова, но она смогла преодолеть болезнь. Родственники Меньшова сделали все возможное, чтобы помочь ему. Максимальные усилия прилагали и врачи, но организм режиссера не справился с последствиями COVID-19. Создатель фильма «Москва слезам не верит» скончался на 82-м году жизни.

Юлия Меньшова после случившегося в полной мере осознала опасность коронавируса. Она начала активно призывать подписчиков прививаться, чтобы не заболеть. В ответ ведущая получила массу отрицательных откликов. Меньшова отметила, что существует странный тренд: людям страшно сказать, что они вакцинировались, при этом быть противником прививок – похвально.

Юлия Меньшова не ожидала, что ей напишут такие циничные комментарии. Ее отец планировал вакцинироваться, но «судьба сыграла злую шутку». Среди подписчиков нашлись и те, кто поддерживают позицию ведущей. Они выразили благодарность ей за поднятие такой важной и сложной темы, пишет портал «Слово и дело».